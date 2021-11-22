Свобода слова на грани фола. Станет ли Савик Шустер персоной нон-грата в Украине
Телеведущий Савик Шустер сейчас, как лакмусовая бумажка. Если он будет выслан из страны после своих высказываний в адрес президента, это означает, что Зеленский выбрал путь жесткой борьбы с Ринатом Ахметовым. А если нет, значит, власть ищет компромиссы с главным олигархом.
Телеведущий канала Украина 24 Савик Шустер самым грубым образом нарушил принцип неангажированности и заявил, что Зеленский потерял доверие элит и народа, и это означает начало его конца. При этом, назвал Зеленского "ребенком с гранатой", который представляет угрозу для общества.
По существу, Шустер, абсолютно прав. Тем не менее, как ведущий ток-шоу , тем более, иностранец, он не имеет права делать подобные заявления. Это грубейшее нарушение журналистской этики.
Положение Шустера усугубляется еще теми фактами, что:
1. Он стал приглашать на ток-шоу много бывших политиков, связанных " особыми" отношениями с владельцем канала олигархом Ринатом Ахметовым и явно вновь стремящихся снова в политику.
2. С некоторых пор Ахметов не скрывает, что находится в оппозиции к Зеленскому
Заявление Шустера, что Ахметов никак не влияет на политику его ток-шоу, — не более, чем кокетство: Савик явно отрабатывает политический заказ.Важно
Но что заставило Шустера дать такое провокационные интервью? Можно сделать ряд предположений.
1. Личная неприязнь к Зеленскому и Ермаку, которого Шустер считает "агентом Кремля".
2. Гордыня. Шустер очень оскорбился , когда ОП отказал ему. Как выяснилось постфактум, власть отказалась вполне обоснованно, так как Савик ангажирован, а не беспрестрастен.
Сейчас главная интрига заключается в ответе на вопрос: будет ли Шустер объявлен персоной нон-грата?
На мой взгляд, после этого интервью, у власти есть для такого шага все основания.
Шустер сейчас, как лакмусовая бумажка. Если он будет выслан из страны, то это означает, что Зеленский выбрал путь жесткой борьбы с Ахметовым. А если нет, то путь поиска компромисса с олигархом.
Первый вариант очень рискованный для президента с точки зрения досрочного ухода с должности, но дает кое-какие шансы на второй срок в случае успеха борьбы. Второй — никаких.