Свобода слова на грани фола. Станет ли Савик Шустер персоной нон-грата в Украине

Телеведущий канала Украина 24 Савик Шустер самым грубым образом нарушил принцип неангажированности и заявил, что Зеленский потерял доверие элит и народа, и это означает начало его конца. При этом, назвал Зеленского "ребенком с гранатой", который представляет угрозу для общества.

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По существу, Шустер, абсолютно прав. Тем не менее, как ведущий ток-шоу , тем более, иностранец, он не имеет права делать подобные заявления. Это грубейшее нарушение журналистской этики.

Положение Шустера усугубляется еще теми фактами, что:

1. Он стал приглашать на ток-шоу много бывших политиков, связанных " особыми" отношениями с владельцем канала олигархом Ринатом Ахметовым и явно вновь стремящихся снова в политику.

2. С некоторых пор Ахметов не скрывает, что находится в оппозиции к Зеленскому

Заявление Шустера, что Ахметов никак не влияет на политику его ток-шоу, — не более, чем кокетство: Савик явно отрабатывает политический заказ.

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Но что заставило Шустера дать такое провокационные интервью? Можно сделать ряд предположений.

1. Личная неприязнь к Зеленскому и Ермаку, которого Шустер считает "агентом Кремля".

2. Гордыня. Шустер очень оскорбился , когда ОП отказал ему. Как выяснилось постфактум, власть отказалась вполне обоснованно, так как Савик ангажирован, а не беспрестрастен.

Сейчас главная интрига заключается в ответе на вопрос: будет ли Шустер объявлен персоной нон-грата?

На мой взгляд, после этого интервью, у власти есть для такого шага все основания.

Шустер сейчас, как лакмусовая бумажка. Если он будет выслан из страны, то это означает, что Зеленский выбрал путь жесткой борьбы с Ахметовым. А если нет, то путь поиска компромисса с олигархом.

Первый вариант очень рискованный для президента с точки зрения досрочного ухода с должности, но дает кое-какие шансы на второй срок в случае успеха борьбы. Второй — никаких.

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