Свобода слова на межі фолу. Чи стане Савік Шустер персоною нон-грата в Україні

Телеведучий каналу Україна 24 Савік Шустер грубо порушив принцип неангажованості і заявив, що Зеленський втратив довіру еліт і народу, і це означає початок його кінця. При цьому назвав Зеленського "дитиною з гранатою", яка становить загрозу для суспільства.

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Фактично, Шустер, абсолютно має рацію. Тим не менш, як ведучий токшоу, тим більше, іноземець, він не має права робити подібні заяви. Це грубе порушення журналістської етики.

Положення Шустера посилюється ще тими фактами, що:

1. Він став запрошувати на токшоу багатьох колишніх політиків, пов'язаних "особливими" відносинами з власником каналу олігархом Рінатом Ахметовим і які явно прагнуть знову в політику.

2. З деяких пір Ахметов не приховує, що перебуває в опозиції до Зеленського

Заява Шустера, що Ахметов ніяк не впливає на політику його токшоу, — не більш ніж кокетство: Савік явно відпрацьовує політичне замовлення.

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Але що змусило Шустера дати таке провокаційне інтерв'ю? Можна зробити низку припущень.

1. Особиста неприязнь до Зеленського та Єрмака, якого Шустер вважає "агентом Кремля".

2. Гординя. Шустер дуже образився, коли ОП відмовив йому. Як з'ясувалося постфактум, влада відмовилася цілком обґрунтовано, оскільки Савік ангажований, а не безсторонній.

Наразі головна інтрига полягає у відповіді на запитання: чи Шустера оголошено персоною нон-грата?

На мій погляд, після цього інтерв'ю влада має для такого кроку всі підстави.

Шустер зараз, як лакмусовий папірець. Якщо його буде вислано з країни, то це означає, що Зеленський вибрав шлях жорсткої боротьби з Ахметовим. А якщо ні, то шлях пошуку компромісу з олігархом.

Перший варіант дуже ризикований для президента з точки зору дострокового звільнення з посади, але дає деякі шанси на другий термін у разі успіху в боротьбі. Другий – жодних.

Першоджерело.