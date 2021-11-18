В поисках крайнего. Чем грозит Ермаку и Зеленскому отчет Bellingcat о "Вагнергейте"

С удовольствием прочитал отчет Bellingcat об операции "Авеню" (она же "Вагнергейт"). Надо отдать котозвоночкам должное за аккуратное и последовательное изложение событий, хотя приниципиально новых данных в отчете нет. Кто-то хвалит спецслужбы, кто-то ругает (Толер называет операцию "абсолютно сумасбродной и наглой", "bonkers and brazen").Это очевидная неудача разведки, только не там, где ее ищут.

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Тут прекрасно все. Анекдотическая передача досье наемников из ГУР в СБУ на бумаге, чтобы предотвратить утечку (такая мера вполне оправдана, но красноречиво говорит о состоянии IT в спецслужбах). Отсутствие взаимодействия между службами, когда СБУ накапливает разведданные вагонными нормами, но не может или не хочет хоть как-то их использовать. А самое главное, что данные не превращаются в конечный продукт и не доходят до потребителей.

Одновременно из-за неспособности превратить сырую разведку в аналитику, и из-за нежелания руководства страны принимать аналитику в расчет и действовать. Как говорится, "зачем вам телефон, мистер Андерсон, если у вас нет рта?"

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Что касается "наглости", то мне кажется, что сам план выманить кондотьеров из России просто отличный, и тут ГУР отработал на пятерочку, собирая всех в одном самолете. Внедренные агенты, фишинговые домены, звонки с подменой А-номера, социальная инженерия. Именно так и должна работать разведка.

Что касается финальной части плана с посадкой самолета, тот тут они я думаю вдохновлялись историей пятилетней давности, когда при Порошенко СБУ развернула рейс "Белавиа", чтобы снять с самолета, а затем отпустить Армена Мартиросяна (покойный активист Антимайдана, после 2014 года вынужденный эмигрировать по политическим причинам в РФ — Ред). И успехом дикую выходку с посадкой гражданского борта может назвать только полный идиот.

Финальная часть плана с посадкой самолета — лютая дичь, которая даже в случае полного успеха потребовала бы колоссальных усилий на то, чтобы погасить скандал.

И факт остается фактом. Зеленский вначале одобрил операцию, а потом вместе с Ермаком ее слил. Где в этот момент находился Баканов — отдельная загадка. Если бы Офис действительно беспокоили политические последствия, как они заявляли после того, как перестали врать о том, что "никакой операции не было" и то, что это якобы "провокация российских спецслужб" (которые на удивление все провтыкали), то операцию всегда можно было отменить, вместо того, чтобы ее сливать.

Не говоря уже о том, что в таком сочетании из слабого президента, неспособного принимать решения, Офиса, нашпигованного предполагемыми предателями, разведки, контрразведки и МИДа получается совершенно нерабочая конструкция.

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