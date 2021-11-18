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Мнения Расследование Bellingcat по "вагнеровцам"

В поисках крайнего. Чем грозит Ермаку и Зеленскому отчет Bellingcat о "Вагнергейте"

Факт остается фактом. Зеленский вначале одобрил операцию, а потом вместе с Ермаком ее слил. Если бы Офис президента действительно беспокоили политические последствия, операцию по "вагнеровцам" всегда можно было отменить, вместо того, чтобы ее сливать.

Андрей Баранович
Андрей Баранович
сооснователь ОО “Украинский Кибер Альянс”
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глава ОП Андрей Ермак и президент Владимир Зеленский
Если бы Офис президента действительно беспокоили политические последствия, операцию по "вагнеровцам" всегда можно было отменить, вместо того, чтобы ее сливать.

С удовольствием прочитал отчет Bellingcat об операции "Авеню" (она же "Вагнергейт"). Надо отдать котозвоночкам должное за аккуратное и последовательное изложение событий, хотя приниципиально новых данных в отчете нет. Кто-то хвалит спецслужбы, кто-то ругает (Толер называет операцию "абсолютно сумасбродной и наглой", "bonkers and brazen").Это очевидная неудача разведки, только не там, где ее ищут.

Тут прекрасно все. Анекдотическая передача досье наемников из ГУР в СБУ на бумаге, чтобы предотвратить утечку (такая мера вполне оправдана, но красноречиво говорит о состоянии IT в спецслужбах). Отсутствие взаимодействия между службами, когда СБУ накапливает разведданные вагонными нормами, но не может или не хочет хоть как-то их использовать. А самое главное, что данные не превращаются в конечный продукт и не доходят до потребителей.

Одновременно из-за неспособности превратить сырую разведку в аналитику, и из-за нежелания руководства страны принимать аналитику в расчет и действовать. Как говорится, "зачем вам телефон, мистер Андерсон, если у вас нет рта?"

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Что касается "наглости", то мне кажется, что сам план выманить кондотьеров из России просто отличный, и тут ГУР отработал на пятерочку, собирая всех в одном самолете. Внедренные агенты, фишинговые домены, звонки с подменой А-номера, социальная инженерия. Именно так и должна работать разведка.

Что касается финальной части плана с посадкой самолета, тот тут они я думаю вдохновлялись историей пятилетней давности, когда при Порошенко СБУ развернула рейс "Белавиа", чтобы снять с самолета, а затем отпустить Армена Мартиросяна (покойный активист Антимайдана, после 2014 года вынужденный эмигрировать по политическим причинам в РФ — Ред). И успехом дикую выходку с посадкой гражданского борта может назвать только полный идиот.

Финальная часть плана с посадкой самолета — лютая дичь, которая даже в случае полного успеха потребовала бы колоссальных усилий на то, чтобы погасить скандал.

И факт остается фактом. Зеленский вначале одобрил операцию, а потом вместе с Ермаком ее слил. Где в этот момент находился Баканов — отдельная загадка. Если бы Офис действительно беспокоили политические последствия, как они заявляли после того, как перестали врать о том, что "никакой операции не было" и то, что это якобы "провокация российских спецслужб" (которые на удивление все провтыкали), то операцию всегда можно было отменить, вместо того, чтобы ее сливать.

Не говоря уже о том, что в таком сочетании из слабого президента, неспособного принимать решения, Офиса, нашпигованного предполагемыми предателями, разведки, контрразведки и МИДа получается совершенно нерабочая конструкция.

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