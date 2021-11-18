У пошуках крайнього. Чим загрожує Єрмаку та Зеленському звіт Bellingcat про "Вагнергейт"
Факт залишається фактом. Зеленський спочатку схвалив операцію, а потім разом із Єрмаком її злив. Якби Офіс президента справді турбували політичні наслідки, операцію з "вагнерівців" завжди можна було б скасувати, замість того, щоб її зливати.
Із задоволенням прочитав звіт Bellingcat про операцію "Авеню" (вона ж "Вагнергейт"). Треба віддати котодзвіночкам належне за акуратний і послідовний виклад подій, хоча принципово нових даних у звіті немає. Хтось хвалить спецслужби, хтось лає (Толер називає операцію "абсолютно божевільною та нахабною", "bonkers and brazen"). Це очевидна невдача розвідки, тільки не там, де її шукають.
Тут чудово все. Анекдотична передача досьє найманців із ГУР до СБУ на папері, щоб запобігти витоку (такий захід цілком виправданий, але красномовно говорить про стан IT у спецслужбах). Відсутність взаємодії між службами, коли СБУ накопичує розвіддані вагонними нормами, але не може чи не хоче хоч якось їх використати. А найголовніше, що дані не перетворюються на кінцевий продукт і не доходять до споживачів.
Одночасно через нездатність перетворити сиру розвідку на аналітику і через небажання керівництва країни брати аналітику на розрахунок і діяти. Як кажуть, "навіщо вам телефон, містере Андерсон, якщо у вас немає рота?"Важливо
Що стосується "нахабства", то мені здається, що сам план виманити кондотьєрів із Росії просто відмінний, і тут ГУР відпрацював на п'ятірку, збираючи всіх в одному літаку. Впроваджені агенти, фішингові домени, дзвінки із заміною А-номера, соціальна інженерія. Саме так і має працювати розвідка.
Що стосується фінальної частини плану з посадкою літака, то тут вони, я думаю, надихалися історією п'ятирічної давності, коли за Порошенка СБУ розвернула рейс "Белавіа", щоб зняти з літака, а потім відпустити Армена Мартиросяна (покійний активіст Антимайдану, після 2014 року вимушений емігрувати через політичні причини в РФ — ред). І успіхом дику витівку з посадкою цивільного борту може назвати лише повний ідіот.
Фінальна частина плану з посадкою літака — люта маячня, яка навіть у разі повного успіху вимагає б колосальних зусиль на те, щоб погасити скандал.
І факт залишається фактом. Зеленський спочатку схвалив операцію, а потім разом із Єрмаком її злив. Де в цей момент був Баканов — окрема загадка. Якби Офіс справді турбували політичні наслідки, як вони заявляли після того, як перестали брехати про те, що "жодної операції не було", і те, що це нібито "провокація російських спецслужб" (які на подив усі провтикали), то операцію завжди можна було скасувати замість того, щоб її зливати.
Не кажучи вже про те, що в такому поєднанні зі слабкого президента, нездатного приймати рішення, Офіса, нашпигованого передбачуваними зрадниками, розвідки, контррозвідки та МЗС виходить зовсім неробоча конструкція.