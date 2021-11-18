У пошуках крайнього. Чим загрожує Єрмаку та Зеленському звіт Bellingcat про "Вагнергейт"

Із задоволенням прочитав звіт Bellingcat про операцію "Авеню" (вона ж "Вагнергейт"). Треба віддати котодзвіночкам належне за акуратний і послідовний виклад подій, хоча принципово нових даних у звіті немає. Хтось хвалить спецслужби, хтось лає (Толер називає операцію "абсолютно божевільною та нахабною", "bonkers and brazen"). Це очевидна невдача розвідки, тільки не там, де її шукають.

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Тут чудово все. Анекдотична передача досьє найманців із ГУР до СБУ на папері, щоб запобігти витоку (такий захід цілком виправданий, але красномовно говорить про стан IT у спецслужбах). Відсутність взаємодії між службами, коли СБУ накопичує розвіддані вагонними нормами, але не може чи не хоче хоч якось їх використати. А найголовніше, що дані не перетворюються на кінцевий продукт і не доходять до споживачів.

Одночасно через нездатність перетворити сиру розвідку на аналітику і через небажання керівництва країни брати аналітику на розрахунок і діяти. Як кажуть, "навіщо вам телефон, містере Андерсон, якщо у вас немає рота?"

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Що стосується "нахабства", то мені здається, що сам план виманити кондотьєрів із Росії просто відмінний, і тут ГУР відпрацював на п'ятірку, збираючи всіх в одному літаку. Впроваджені агенти, фішингові домени, дзвінки із заміною А-номера, соціальна інженерія. Саме так і має працювати розвідка.

Що стосується фінальної частини плану з посадкою літака, то тут вони, я думаю, надихалися історією п'ятирічної давності, коли за Порошенка СБУ розвернула рейс "Белавіа", щоб зняти з літака, а потім відпустити Армена Мартиросяна (покійний активіст Антимайдану, після 2014 року вимушений емігрувати через політичні причини в РФ — ред). І успіхом дику витівку з посадкою цивільного борту може назвати лише повний ідіот.

Фінальна частина плану з посадкою літака — люта маячня, яка навіть у разі повного успіху вимагає б колосальних зусиль на те, щоб погасити скандал.

І факт залишається фактом. Зеленський спочатку схвалив операцію, а потім разом із Єрмаком її злив. Де в цей момент був Баканов — окрема загадка. Якби Офіс справді турбували політичні наслідки, як вони заявляли після того, як перестали брехати про те, що "жодної операції не було", і те, що це нібито "провокація російських спецслужб" (які на подив усі провтикали), то операцію завжди можна було скасувати замість того, щоб її зливати.

Не кажучи вже про те, що в такому поєднанні зі слабкого президента, нездатного приймати рішення, Офіса, нашпигованого передбачуваними зрадниками, розвідки, контррозвідки та МЗС виходить зовсім неробоча конструкція.

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