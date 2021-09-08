Запалає чи обійдеться? Чи виправдаються прогнози про "гарячу політичну осінь" в Україні

З якого дива багато хто прогнозує спекотну політичну осінь? Це як "Вороняча слобідка" Ільфа і Петрова: якщо всі заговорили про пожежу — неодмінно запалає. А в нас про протестну вуличну активність не говорять, у нас готуються. Якщо бійка оплачена, особи будуть биті. На жаль, як правило, не в тих, у кого варто було би.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Що поміняв у розкладах візит Володимира Зеленського в США?

Перш за все, ніякого "добра" на перевибори що Ради, що президента з метою обнулити перші три роки правління, не було і бути не може. Це внутрішнє рішення нашої влади, яке доведеться узгоджувати, але лише тоді, коли в ОП виникне непереборне рішення це зробити.

А поки впевненості немає. Поки наша влада — це прапор на ім'я Володимир Зеленський, який колишеться на флагштоку на ім'я Андрій Єрмак ...

Але гроші нам дають, і дають досить, щоб уникнути обвалу економіки у зв'язку з виплатою державних боргів. При цьому, реальний рівень життя українців буде падати. Оскільки наша економіка гранично неефективна.

Американці хочуть взяти під контроль нашу атомну енергетику і газові сховища. Західники вимагатимуть самоокупності. Тому ціни на газ і електрику таки будуть рости, незважаючи на всі запевнення. І отже, тарифи теж. І народу це дуже не сподобається.

Знову ж таки, "Мінськ", хоч його і не згадують, нікуди не подівся. Якщо до тебе ввечері підходить шпана, і ти заплющуєш очі, то хулігани від цього нікуди не зникнуть.

Тому і після візиту в США приводи для протестів залишаються.

Петро Порошенко буде міркувати про те, що розвалено все, що він побудував непосильною криголамною працею. А також, що "Мінськ", який він сам уклав — це біда. Що торгівля з агресором, яку він розгорнув разом з Віктором Медведчуком, це зрада. А головна проблема сучасності — це те, що президент нині не він, а Зеленський.

Віктор Медведчук заспіває пісню з домашніх катівень, що в нас політичні репресії і затиски свободи слова. Ніби як не він, будучи при владі, організовував точно такі репресії і діяв ще більш жорстко і жорстоко.

Активісти транснаціоналів на кшталт "Голосу" і подібних будуть незадоволені, що сфера освіти, медицини та антикорупції недостатньо ними контролюються. Хоча куди вже більше?

І будуть наполягати на збільшенні своїх (міжнародних експертів) квот, хоча вони і так уже перетворилися в нову неконституційну гілку влади.

Націоналісти, зауважте, не патріоти, а саме реєстрові націоналісти теж будуть вимагати чогось нездійсненного, типу перейменування всіх колишніх вулиць Леніна на вулиці імені Бандери. Насправді, їм потрібні ті ж квоти на присутність у владі, що і активістам транснаціоналів, але за їхніми плечима не відсвічує Держдеп, тому з квотами напряг.

Ось ми і побачимо, чи продовжиться вуличний реслінг після того, як в МВС прийшов Денис Монастирський. Нагадаю, реслінг — це така показна постановочна боротьба на забаву публіки, коли бійці наче рвуть один одного зубами. А на ділі узгоджують свої дії, як це було за Арсена Авакова.

Важливо

Негативна величина. Чому відсутність Авакова у владі буде помітніша, ніж його присутність

Чим усе закінчиться? Та чим завгодно. Це Україна. Тут нешкідливі "поскакушки" студентів можуть перерости в збройне повстання, які змітають неугодну владу. І навпаки, найпотужніший добровільний і волонтерський рух може зійти нанівець і купитися на посади в Міноборони і недоїдки з панського тендерного столу.

У підсумку, може статися відставка уряду. Можуть бути перевибори Ради разом з Кабміном. Може бути тріумфальне переобрання Володимира Зеленського. А може скінчитися нічим — пошумлять та розійдуться, як вечірні доміношники.

Не маючи чітких великих цілей щодо перезапуску країни, не можна досягти великих результатів.

Першоджерело.