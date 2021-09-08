Полыхнет или обойдется? Оправдаются ли прогнозы о "жаркой политической осени" в Украине
Многие прогнозируют жаркую политическую осень. Если все заговорили о пожаре — непременно запылает. Чем все закончится? Да чем угодно. Это Украина. Может вообще кончиться ничем — пошумят да разойдутся, как вечерние доминошники.
С какой стати многие прогнозируют жаркую политическую осень? Это как "Воронья слободка" Ильфа и Петрова: если все заговорили о пожаре — непременно запылает. А у нас о протестной уличной активности не говорят, у нас готовятся. Если драка оплачена, лица будут биты. Увы, как правило, не у тех, у кого следовало бы.
Что поменял в раскладах визит Владимира Зеленского в США?
Прежде всего, никакого "добра" на перевыборы что Рады, что президента с целью обнулить первые три года правления, не было и быть не может. Это внутреннее решение нашей власти, которое придется согласовывать, но лишь тогда, когда у ОП возникнет непреодолимое решение это сделать.
А пока уверенности нет. Пока наша власть — это флаг по имени Владимир Зеленский, который колышется на флагштоке по имени Андрей Ермак…
Но денег нам дают, и дают достаточно, чтобы избежать обвала экономики в связи с выплатой госдолгов. При этом, реальный уровень жизни украинцев будет падать. Поскольку наша экономика предельно неэффективна.
Американцы хотят взять под контроль нашу атомную энергетику и газовые хранилища. Западники будут требовать самоокупаемости. Поэтому цены на газ и электричество таки будут расти, несмотря на все заверения. И следовательно, тарифы тоже. И народу это очень не понравится.
Опять же, "Минск", хоть его и не упоминают, никуда не делся. Если к тебе недобрым вечерком подходит шпана, и ты закрываешь глаза, то хулиганы от этого никуда не исчезнут.
Так что и после визита в США поводы для протестов остаются.
Петр Порошенко будет рассуждать о том, что развалено все, что он построил непосильным ледокольным трудом. А также, что "Минск", который он сам заключил — это беда. Что торговля с агрессором, которую он развернул вместе с Виктором Медведчуком, это измена. А главная проблема современности — это то, что президентом нынче не он, а Зеленский.Важно
Виктор Медведчук споет песню из домашних застенков, что у нас политические репрессии и зажми свободы слова. Вроде как не он, будучи при власти, организовывал точно такие репрессии и действовал еще более жестко и жестоко.
Активисты транснационалов вроде "Голоса" и подобных, будут недовольны, что сфера образования, медицины и антикоррупции недостаточно ими контролируются. Хотя куда уж больше?
И будут настаивать на увеличении своих (международных экспертов) квот, хотя они и так уже превратились в новую неконституционную ветвь власти.
Националисты, заметьте, не патриоты, а именно реестровые националисты тоже будут требовать чего-то несбыточного, типа переименования всех бывших улиц Ленина в улицы имени Бандеры. На самом деле, им нужны те же квоты на присутствие во власти, что и активистам транснационалов, но за их плечами не отсвечивает Госдеп, поэтому с квотами напряг.
Вот мы и увидим, продолжится ли уличный рестлинг после того, как в МВД пришел Денис Монастырский. Напомню, рестлинг — это такая показушная постановочная борьба на забаву публики, когда бойцы вроде как рвут друг друга зубами. А на деле согласовывают свои действия, как это было при Арсене Авакове.Важно
Чем все закончится? Да чем угодно. Это Украина. Здесь безобидные поскакушки студентов могут перерасти в вооруженное восстание, сметающее неугодную власть. И наоборот, мощнейшее добровольческое и волонтерское движение может сойти на нет и купиться на должностишки в Минобороны и объедки с барского тендерного стола.
В итоге, может произойти отставка правительства. Могут быть перевыборы Рады вместе с Кабмном. Может быть триумфальное переизбрание Владимира Зеленского. А может кончиться ничем — пошумят да разойдутся, как вечерние доминошники.
Не имея четких больших целей по перезапуску страны, нельзя достичь больших результатов.