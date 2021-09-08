Полыхнет или обойдется? Оправдаются ли прогнозы о "жаркой политической осени" в Украине

С какой стати многие прогнозируют жаркую политическую осень? Это как "Воронья слободка" Ильфа и Петрова: если все заговорили о пожаре — непременно запылает. А у нас о протестной уличной активности не говорят, у нас готовятся. Если драка оплачена, лица будут биты. Увы, как правило, не у тех, у кого следовало бы.

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Что поменял в раскладах визит Владимира Зеленского в США?

Прежде всего, никакого "добра" на перевыборы что Рады, что президента с целью обнулить первые три года правления, не было и быть не может. Это внутреннее решение нашей власти, которое придется согласовывать, но лишь тогда, когда у ОП возникнет непреодолимое решение это сделать.

А пока уверенности нет. Пока наша власть — это флаг по имени Владимир Зеленский, который колышется на флагштоке по имени Андрей Ермак…

Но денег нам дают, и дают достаточно, чтобы избежать обвала экономики в связи с выплатой госдолгов. При этом, реальный уровень жизни украинцев будет падать. Поскольку наша экономика предельно неэффективна.

Американцы хотят взять под контроль нашу атомную энергетику и газовые хранилища. Западники будут требовать самоокупаемости. Поэтому цены на газ и электричество таки будут расти, несмотря на все заверения. И следовательно, тарифы тоже. И народу это очень не понравится.

Опять же, "Минск", хоть его и не упоминают, никуда не делся. Если к тебе недобрым вечерком подходит шпана, и ты закрываешь глаза, то хулиганы от этого никуда не исчезнут.

Так что и после визита в США поводы для протестов остаются.

Петр Порошенко будет рассуждать о том, что развалено все, что он построил непосильным ледокольным трудом. А также, что "Минск", который он сам заключил — это беда. Что торговля с агрессором, которую он развернул вместе с Виктором Медведчуком, это измена. А главная проблема современности — это то, что президентом нынче не он, а Зеленский.

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Виктор Медведчук споет песню из домашних застенков, что у нас политические репрессии и зажми свободы слова. Вроде как не он, будучи при власти, организовывал точно такие репрессии и действовал еще более жестко и жестоко.

Активисты транснационалов вроде "Голоса" и подобных, будут недовольны, что сфера образования, медицины и антикоррупции недостаточно ими контролируются. Хотя куда уж больше?

И будут настаивать на увеличении своих (международных экспертов) квот, хотя они и так уже превратились в новую неконституционную ветвь власти.

Националисты, заметьте, не патриоты, а именно реестровые националисты тоже будут требовать чего-то несбыточного, типа переименования всех бывших улиц Ленина в улицы имени Бандеры. На самом деле, им нужны те же квоты на присутствие во власти, что и активистам транснационалов, но за их плечами не отсвечивает Госдеп, поэтому с квотами напряг.

Вот мы и увидим, продолжится ли уличный рестлинг после того, как в МВД пришел Денис Монастырский. Напомню, рестлинг — это такая показушная постановочная борьба на забаву публики, когда бойцы вроде как рвут друг друга зубами. А на деле согласовывают свои действия, как это было при Арсене Авакове.

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Чем все закончится? Да чем угодно. Это Украина. Здесь безобидные поскакушки студентов могут перерасти в вооруженное восстание, сметающее неугодную власть. И наоборот, мощнейшее добровольческое и волонтерское движение может сойти на нет и купиться на должностишки в Минобороны и объедки с барского тендерного стола.

В итоге, может произойти отставка правительства. Могут быть перевыборы Рады вместе с Кабмном. Может быть триумфальное переизбрание Владимира Зеленского. А может кончиться ничем — пошумят да разойдутся, как вечерние доминошники.

Не имея четких больших целей по перезапуску страны, нельзя достичь больших результатов.

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