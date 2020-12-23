Слуга, выходи, народ пришел! Как украинцам одолеть "государство-рэкетира"

Эксперимент с моим выдвижением на пост главы Конституционного Суда Украины в очередной раз продемонстрировал давно известную истину: в Украине власть — это способ получения ренты из страны, а отнюдь не RES PUBLICA, то есть, общее дело всех граждан.

Если перевести на язык украинской политики известную пословицу: кто выиграл выборы, тот и "танцует" Украину следующие пять лет.

Именно победителю, независимо от фамилии, Ринат Ахметов предложит "долю" от доходов своей империи, именно к нему (или к ней) перейдет право распоряжаться "общаком" под названием бюджет, именно он (она) будет распределять наиболее вкусные должности и потоки в государстве. Ну, или от его или ее имени это будут делать условный Балога или условный Ермак.

Обычно, в таком государстве-рэкетире честные, компетентные, порядочные, независимые и принципиальные люди — совершенно лишний элемент, который только мешает "доить" страну. Но есть и хорошая новость.

Если критическое количество тех, кто знает, как реально работает государство-рэкетир (если не ошибаюсь, выражение принадлежит Чарльзу Тилли), которые были в системе, но не прижились в ней, не стали ее маленьким винтиком и бенефициаром, одновременно смогут объединиться, появляется шанс на возникновение в Украине контрэлиты.

Это должны быть не внесистемные выскочки-ноунеймы, которых всосал в политику огромный общественный запрос на иное качество власти и аллергия на политических фарисеев, а люди, которые уже заплатили за свои принципы и убеждения.

Тогда у Украины появится шанс или на свою "Солидарность", или на своего де Голля, которые придут во власть менять систему, а не ее выгодоприобретателей.

Единственный критерий отбора контрэлиты — готовность платить из собственного кармана за собственные принципы. Не из государственного. Не из грантового. Из своего собственного.

Потому что принципы, поверьте мне, дорогого стоят. Контрэлиту точно не сформируют тепличные чистоплюи в белых перчатках, которые никогда не падали в грязь, не рисковали и не ошибались.

Ее могут сформировать только те, кто находил в себе силу снова и снова падать и подниматься, отчаиваться и вдохновляться, разочаровываться и восстанавливаться. Кто-то правильно сказал, что государство — это работа для людей со шрамами.

Беда в том, что те, кто научился платить за право быть (скорее, ежедневно становиться) собой — большие упрямцы, и им по определению трудно договариваться. А контрэлита — это всегда командный проект.

Итак, мы на том же распутье, что и семь лет назад на Майдане: изменить ситему или ее выгодоприобретателей. И ответ на этот вопрос так же не предопределен, как и семь лет назад.

Впрочем, хорошая новость в том, что за 30 лет мы уже попробовали тасовать власть и оппозицию, которые принадлежали к тому же политическому классу, который взрастил незабвенный Леонид Данилович.

Попробовали внесистемного игрока, которого система пережевала за первый год его царствования.

Пробовали высокоинтеллектуальных беловоротничковых англоязычных мошенников, и тех, кто предпочитал грузовики кэша и никак не мог вспомнить как по украински будет "елка".

Пробовали промосковских и проевропейских. Пробовали двухметровых "шкафов" и находчивых коротышек. Не пробовали только действительно ДРУГИХ.

Может, на 30-м году независимости Украины пора начать искать тех, кто действительно ДРУГОЙ, а не только делает вид, что он "не такой, как они"?

А действительно другим — прекратить радоваться статусу белых ворон и начать творить альтернативную реальность, как fait accompli (свершившийся факт — Ред)?

Перевод Фокуса.

Первоисточник на языке оригинала.

Публикуется с согласия автора.