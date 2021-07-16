Отрицательная величина. Почему отсутствие Авакова во власти будет заметнее его присутствия

Согласно неписанным правилам украинской политики, добровольный отказ от власти – это не принято, почти неприлично. Особенно, когда речь идет о реальной, осязаемой власти, а не об одной только видимости, создаваемой должностью.

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Власть Арсена Авакова была более чем реальной все семь с половиной лет его пребывания во главе Министерства внутренних дел. А при президенте Зеленском аваковское влияние, как хорошо подошедшее тесто, и вовсе вываливалось далеко за пределы одного тесного министерства. Аваков охотно брался и за внешнюю политику, и за борьбу с пандемией, и за территориальную оборону. Вся эта факультативная работа у него, кстати, получалась лучше, чем основные обязанности.

Арсен Аваков – это талантливый политик, которому в государстве досталось заниматься не совсем своим делом. С одной стороны, он сумел как нельзя лучше распорядиться силовым потенциалом вверенного ему министерства не только для укрепления личной власти, но и для обеспечения большей устойчивости всей властной конструкции в постмайданной Украине.

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Но вот по профильной полицейской линии провал следовал за провалом. Если начать перечислять все инциденты, в том числе весьма трагические, за которые министр несет политическую ответственность, текст выйдет безразмерным. Хотя однажды кому-то придется это сделать. Главное, что в сухом остатке наследия Авакова – груз нераскрытых громких преступлений, неудачная реформа полиции и народный депутат Илья Кива.

(Впрочем, справедливости ради, ответственность за неудачную полицейскую реформу господин министр должен был бы разделить с целым сонмом выдающихся грузинских реформаторов и разнообразных международных советников, большинство из которых уже давно находятся за пределами Украины. – Ред.)

Что именно вынудило Арсена Борисовича написать заявление об отставке, мы не знаем. Но это точно не чувство вины или сожаление о многочисленных ошибках и промахах.

Дело в том, что Арсен Аваков принадлежит к тем не очень многочисленным в человеческой популяции счастливцам, которых мало заботит, что о них подумают другие, не сочтут ли нехорошим, непорядочным человеком. Отсутствию лишних моральных отягощений часто сопутствует еще и бесстрашие.

Такое сочетание качеств весьма полезно для политика. Например, согласно опубликованному в 2012 году исследованию, наиболее успешными президентами США среди нынешних американских избирателей считаются оба Рузвельта – Теодор и Франклин, а также Джон Кеннеди и Рональд Рейган. Именно эти политики, по оценкам экспертов, принадлежали к бесстрашно-доминирующему типу. Что называется, без страха и упрека.

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Секрет политического долголетия, помимо прочего, объясняется еще и завидной способностью Арсена Авакова вовремя уходить в тень других политиков, которым народная любовь, почитание и признание их заслуг куда важнее.

Можно предположить, что бывший министр не будет сильно тяготиться приставкой "бывший". Он на удивление легко расстался с властью, которую собственными руками взращивал, возводил рекордные 7,5 лет. У Владимира Зеленского получилось, наконец, собрать в парламенте искомое большинство голосов за отставку Авакова. Не исключено, только потому и получилось, что сам Аваков решил, наконец, уйти.

Исходя из видимой легкости этого решения и из незначительности, почти до смешного, политического наследия Арсена Авакова – ну чего он добился, в самом деле, за целых семь лет? – правомерно задаваться вопросом не "Почему он ушел?", а "Зачем он так долго оставался?".

Ответ на этот вопрос неочевиден.

Зачем Аваков оставался министром, окончательно прояснится, когда он уйдет. В последнее время конструкция украинской власти более всего напоминала детские качели типа балансир. Те, что из доски с креплением посередине. Одна поднимается в воздух, когда вторая касается земли.

Аваков всем своим весом держал вверенную ему часть политической конструкции ближе к земле, чтобы новый президент и его команда могли держаться как можно выше. Но как только он встанет, кто знает, не рухнет ли это к черту совсем?

В этом смысле Арсен Борисович – отрицательная величина. Эффект от его отсутствия во власти будет ощущаться сильнее, чем от его присутствия.

Но, может оказаться верным и другое – ничего значительного не произойдет.

Сегодня противники Авакова ликуют в связи с его уходом из МВД, потому что Аваков, как известно, "черт". Но его отставка, боюсь, мало что изменит в нашем аду.