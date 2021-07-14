Пятое колесо в телеге Зеленского. Почему после отставки у Авакова нет политического будущего

Многие политологи бросились искать причины увольнения Авакова, а также прогнозировать дальнейшие политические перспективы некогда всесильного министра МВД.

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Версий причин и вариантов дальнейшей политической карьеры Арсена Борисовича выдвинуто уже великое множество. Куда только Авакова уже не сосватали и какую только руку в его увольнении (от Москвы до Вашингтона) не увидели.

Все, однако, значительно проще. Точнее, все предельно просто.

Увольнение Авакова связано исключительно с желанием Зеленского, Ермака и Баканова перейти к жестко авторитарному политическому режиму путинского типа в надежде удержать власть на фоне провальной внешней и внутренней политики, а также переизбраться на второй срок с помощью опоры на административный ресурс и задабривание населения.

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Аваков всегда был пятым колесом в нынешней властной телеге. Он был чужим среди своих. А Зеленский сейчас достаточно окреп, чтобы принудить Авакова уйти. Поэтому "эффективному менеджеру" пришлось собирать вещи.

Каковы дальнейшие политические перспективы Авакова?

Если коротко, то практически никаких. Антирейтинг Авакова самый высокий среди политиков. Выше даже, чем у Порошенко. Кажется, где-то около 70 %. Можно сказать, что Авакова все ненавидят. А это значит, что у него нет шансов в публичной политике.

Никакой политической силе он не добавит авторитета, скорее отпугнет избирателей, а его радикальные образования не способны набрать и 1% голосов.

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Аваков был влиятельным, его боялись, но он был влиятельным, пока у него в подчинении было все МВД, которое он превратил, по сути, в личную ЧВК. Аваков был и остается крайне одиозным и небезопасным политиком. Можно провести исторические параллели между Аваковым и Берией.

Но после того, как Аваков потеряет МВД, его влияние мгновенно исчезнет, а сам он растворится в политическом пространстве, как ранее растворились, скажем, Яценюк, Парубий или Пашинский, его бывшие соратники из некогда грозного и всесильного "Народного фронта".

Сам по себе Аваков мало кому интересен, потому что у него нет поддержки в обществе, а его радикальные образования быстро перейдут в подчинение новому министру МВД или СБУ.

Эти наемники служат только тому, у кого есть деньги. За свои харчи Арсен Борисович содержать их не сможет, да и небезопасно это для него уже будет: Зеленский уже доказал, что он без тормозов и может ввести санкции против кого угодно, даже против Авакова.

Жизненный цикл Авакова, как политика, закончился. Он и так явно задержался и стал похож на какую-то политическую окаменелость из прошлого века, вроде Тимошенко.

Скорее всего Аваков, попытается полностью подмять под себя Харьков. Но это уже не политика. Это уже обычная мафиозная экономика. Так вы чего доброго и мафиози Труханова в политики запишите!

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