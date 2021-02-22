Яичница Зеленского. Почему падают рейтинги хозяина Банковой

Прочел, что, оказывается, падение рейтинга нынешней власти — это результат многочисленных критических высказываний и пропаганды против нее.

Глубокая мысль.

Выскажу еще одну — такую же неожиданную и глубокую. Критические высказывания против действий нынешней власти связаны с тем, что сейчас у руля такая власть, что на нее критических высказываний не настачишься.

Все хорошее, что могло бы стать положительной прибавкой к рейтингу (а оно есть, и несомненно), тонет в потоке совершенно очевидной глупости, некомпетентности и желания понравиться всем и немедленно.

В самом начале каденции Зеленского я писал, что у него есть уникальная возможность сделать все, что он находится правильным и нужным. У него было абсолютное большинство в Раде, доверие избирателей и год времени, как минимум.

Проблемы были очевидны — слишком уж неоднородными были и избиратель Зеленского, и те, кого он привел во власть.

Но время для атаки и победы президент имел. Нужны были наглость, решительность и напор. Как ни странно, любые реформы — это наглость, решительность, напор и понимание целей. Плюс, масштаб личности того, кто это делает.

С наглостью, решительностью и напором у Зеленского все ок. С пониманием целей и масштабом личности, как по мне, не задалось.

Смешно вспоминать, как целая куча "экспертов" пророчила капитуляцию ВАЗа перед Москвой. Вовсе не Москва была основным противником новой власти. Основные трудности ждали внутри границ.

Нельзя угодить всем. Это в зрительном зале тебя жалуют аплодисментами за удачную репризу. В жизни любое твое действие имеет противодействие, кто-то любит тебя, а кто-то ненавидит до зубовного скрежета за одно и то же.

Если ты хоть что-то меняешь, то заранее обречен. Любые реформы всегда встречают сопротивление и приводят к падению рейтинга, потому что действуя в интересах государства и народа в целом, ты действуешь против интересов конкретных людей, не заинтересованных в изменениях.

Заранее знать, что тебя возненавидят, обольют помоями и попытаются растоптать любой ценой — это тяжкий груз. Не всякая психика выдержит. Идти против течения вопреки инстинкту самосохранения — удел единиц. Заискивать и стремиться понравиться хотят многие.

Как говаривал сам Зеленский: чтобы испечь настоящий торт, нужны яйца. Жить в ожидании похвал и оваций можно, но тогда нужно уйти из политики на сцену и продолжать играть на рояле.

Человек, пообещавший избирателям то, что пообещал Зеленский — это камикадзе. Он должен четко прочертить траекторию и красиво уйти в яркой вспышке, торпедировав старую коррумпированную систему.

Не случилось.

Аплодисментов все меньше, критики все больше, рейтинги все ниже. Нет в жизни ни счастья, ни осмысленных действий. Только несбыточное желание нравиться всем, кого еще не обманул и не поломал, осталось неизменным.

Порошенко, пришедший к власти без собственной политсилы, получивший совешенно разнородный, во многом, враждебный ему парламент, сумел за каденцию подчинить себе государственные механизмы. И все равно проиграл Зе.

Зеленский, пришедший к власти во главе монобольшинства, имеющий до сих пор большинство в Раде, теряет время, возможности и и свое преимущество.

Что ждет его в конце? Вторая каденция? Оглушительный проигрыш? Досрочные выборы? Не знаю.

Политик от случайного человека в политике отличается не только наличием опыта аппаратной работы и подковерных интриг, но и масштабом личности. Масштаб личности, собственно говоря, это главное, его не заменить ничем.

И, да… для того, чтобы из муки, сахара, соли, молока и изюмом получился торт, таки нужны яйца.

По крайней мере, два.

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П﻿убликуется с согласия автора.