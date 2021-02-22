Яєчня Зеленського. Чому падають рейтинги господаря Банкової

Прочитав, що, виявляється, падіння рейтингу нинішньої влади — це результат численних критичних висловлювань і пропаганди проти неї.

Глибока думка.

Висловлю ще одну — таку ж несподівану і глибоку. Критичні висловлювання проти дій нинішньої влади пов'язані з тим, що зараз біля керма така влада, що на неї критичних висловлювання не настарчиш.

Все хороше, що могло б стати позитивною надбавкою до рейтингу (а воно є, і без сумніву), тоне в потоці абсолютно очевидної дурості, некомпетентності та бажання сподобатися всім і негайно.

На самому початку каденції Зеленського я писав, що у нього є унікальна можливість зробити все, що він вважає правильним і потрібним. У нього була абсолютна більшість в Раді, довіра виборців і рік часу, як мінімум.

Проблеми були очевидні — надто вже неоднорідними були і виборець Зеленського, і ті, кого він привів до влади.

Але час для атаки та перемоги президент мав. Потрібні були нахабство, рішучість і натиск. Як не дивно, будь-які реформи — це нахабство, рішучість, напір і розуміння цілей. Плюс, масштаб особистості того, хто це робить.

З нахабством, рішучістю і напором у Зеленського все ок. З розумінням цілей і масштабом особистості, як на мене, не склалося.

Смішно згадувати, як ціла купа "експертів" пророкувала капітуляцію ВАЗа перед Москвою. Зовсім не Москва була основним противником нової влади. Основні труднощі чекали всередині кордонів.

Не можна догодити всім. Це в залі для глядачів тебе шанують оплесками за вдалу репризу. У житті будь-яка твоя дія має протидію, хтось любить тебе, а хтось ненавидить до зубного скреготу за одне і те ж.

Якщо ти хоч щось змінюєш, то заздалегідь приречений. Будь-які реформи завжди зустрічають опір і призводять до падіння рейтингу, тому що діючи в інтересах держави і народу загалом, ти дієш проти інтересів конкретних людей, не зацікавлених у змінах.

Заздалегідь знати, що тебе зненавидять, обіллють помиями і спробують розтоптати будь-яку ціну — це важкий тягар. Не всяка психіка витримає. Йти проти течії всупереч інстинкту самозбереження — доля одиниць. Підлещуватися і прагнути сподобатися хочуть багато.

Як казав сам Зеленський: щоб спекти справжній торт, потрібні яйця. Жити в очікуванні похвал і овацій можна, але тоді потрібно піти з політики на сцену і продовжувати грати на роялі.

Людина, яка пообіцяла виборцям те, що пообіцяв Зеленський — це камікадзе. Він повинен чітко прокреслити траєкторію і красиво піти в яскравому спалаху, торпедувати стару корумповану систему.

Не сталося.

Оплесків все менше, критики все більше, рейтинги все нижче. Немає в житті ні щастя, ні осмислених дій. Тільки нездійсненне бажання подобатися всім, кого ще не обдурив і не поламав, залишилося незмінним.

Порошенко, який прийшов до влади без власної політсили, який отримав цілковито різнорідний, багато в чому, ворожий йому парламент, зумів за каденцію підпорядкувати собі державні механізми. І все одно програв Зе.

Зеленський, який прийшов до влади на чолі монобільшості, що має досі більшість в Раді, втрачає час, можливості та свою перевагу.

Що чекає його в кінці? Друга каденція? Оглушливий програш? Дострокові вибори? Не знаю.

Політик від випадкової людини в політиці відрізняється не тільки наявністю досвіду апаратної роботи і підкилимних інтриг, а й масштабом особистості. Масштаб особистості, власне кажучи, це головне, його не замінили нічим.

І, так ... для того, щоб з борошна, цукру, солі, молока і родзинками вийшов торт, таки потрібні яйця.

Принаймні, два.

Першоджерело.

Публікуется за згодою автора.