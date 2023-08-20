Луна-25 загинула. Чому Росія не здатна навіть косплеїти Радянський Союз

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РФ намагається косплеїти далеко не найвдалішу модель — Радянський Союз. Але навіть на це у нинішньої недоімперії не вистачає ані талантів, ані сил.

СРСР міг грати з Америкою в космос. Міг і грав. Можливо, навіть десь перегравав, бо готовий був витратити будь-які гроші на те, щоб хоч на пів голови вирватися вперед у цих перегонах.

Нинішня Росія може грати тільки в комп'ютерні ігри з х**овою графікою і краденими сюжетами. Причому, сюжети іноді краде навіть в СРСР, що почив у бозі.

Країна деградації, яка перемогла, на піку інженерної думки збирає іранські дрони, переклеює шильдики на китайських машинах, щоб "відродити" марку "Москвич", але так і не спромоглася сконструювати і зібрати щось своє. Зі знаряддями вбивств хоч щось вийшло, а ось на що-небудь нове, мирне, потрібне цивілізації — ані розуму, ані вміння не вистачило.

І тут союзники з Північної Кореї або еритрейські космічні сили не допоможуть.

Навіть сьогодні, через 32 роки після падіння СРСР, уся ця шатія-братія паразитує на радянській технологічній спадщині, примудряючись погіршувати навіть її.

Нічого свого в країні, керованій злодіями і шахраями з ГБістським минулим, створювати не виходить.

Для того, щоб створювати, щоб плисти в загальній течії прогресу та еволюції, потрібно не пиляти гроші, а вкладати їх у майбутнє.

Не у війну за хворі фантазії вождя, який вижив з розуму, а в освіту, технології, науку.

Із цим не задалося.

Луна-25 з розмаху врубилася в байдужу до понтів місячну поверхню.

Як і очікувалося.

Джерело.