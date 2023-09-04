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Росія намагається забрати в українців майбутнє. У чому головна причина ненависті до ворога

Головна підлість війни — те, що вона забирає майбутнє в кількох поколінь, до того ж найдієздатніших, нарікає письменник Ян Валетов. Не приховуючи емоцій, він зізнається, що це змушує його ненавидіти ворога найсильніше.

Ян Валєтов
Ян Валєтов
Письменник
eye 54
ЗСУ, український прапор, війна, Україна
Війна б'є по найактивнішій частині українського суспільства
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В останньому інтерв'ю Наташа Влащенко запитала мене, чи не прикро мені, що на найкращі роки життя мого покоління припав жах, який коїться зараз.

Я відповів, що прикрість — не зовсім точне слово. Не про прикрість ідеться.

Спробую сформулювати свої відчуття.

Уся ненависть, яку я відчуваю (а я саме це почуття переживаю) до агресора, пов'язана не з тим, що в нас — покоління 60-70-80 — відібрали сьогодні, а з тим, що оркова навала знищує майбутнє кількох поколінь.

Їхня перемога рівнозначна нашому зникненню.

Їхня поразка означає лише довготривалий, в'язкий, багаторічний і запущений трипер, бо ця зараза нікуди не подінеться від наших кордонів.

Це не наша проблема, бо ми — натура, що минає. 10-15 років активної діяльності — це максимум, — і ми станемо тінями. Основний тягар відновлення та перебудови нової України ляже на плечі тих, кому сьогодні 30-35 років від народження. Не в нас справа. Справа в них.

І за те, що замість руху вперед наші діти відновлюватимуть те, що знищили ці "борці з нацизмом", я особливо люблю кремлівських. Люблю, як зубний біль.

армія рф, російський солдат Fullscreen
Діяльність ось таких "борців із нацизмом" затьмарює майбутнє кількох поколінь українців
Фото: РИА Новости

У кожного покоління своя війна.

Бабусі й дідусі пережили Першу світову, більшовицький переворот, громадянську (10 мільйонів загиблих, між іншим), голодомори, Другу світову, репресії, ще голод, знову репресії. Але вони пережили все це й Радянську владу теж.

Мами й тата отримали репресії, голод, Другу світову, знову репресії та голод, кілька десятків років відносного спокою та нову війну — з рашистами замість фашистів.

Ми думали, що відпетляємо. Не відпетляли. І багато чого ще попереду.

Чи прикро мені?

Мені нескінченно шкода не наше покоління, а молодих хлопчиків, які гинуть на фронті. Вони воюють нашу війну. Ту, що не відбулася в 1991. Перенеслася на роки нашої зрілості, для того, щоб убити наших дітей і все те, що ми встигли виростити й чого досягти...

Тому не треба говорити про те, що ненависть — не конструктивне почуття. Воно конструктивне, поки хоч один агресор топче нашу землю. Це паливо нашої свободи.

А ображатися... ображатимемося потім. Зараз головне — вижити й перемогти.

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Нас хочуть виснажити ракетами. Саме в цьому сенс останніх атак, які здаються марними
Нас хочуть виснажити ракетами. Саме в цьому сенс останніх атак, які здаються марними