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Мнения

Россия пытается отнять у украинцев будущее. В чем главная причина ненависти к врагу

Главная подлость войны — то, что она отнимает будущее у нескольких поколений, причем самых дееспособных, сетует писатель Ян Валетов. Не скрывая эмоций, он признается, что это заставляет его ненавидеть врага сильнее всего.

Ян Валетов
Ян Валетов
Писатель
eye 139
ВСУ, украинский флаг, война, Украина
Война бьет по самой активной части украинского общества
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В последнем интервью Наташа Влащенко спросила меня, не обидно ли мне, что на лучшие годы жизни моего поколения пришелся творящийся сейчас ужас.

Я ответил, что обида — не совсем точное слово. Не об обиде идет речь.

Попытаюсь сформулировать свои ощущения.

Вся ненависть, которую я испытываю (а я именно это чувство испытываю) к агрессору связана не с тем, что у нас — поколения 60-70-80 — отобрали сегодня, а то, что орочье нашествие уничтожает будущее нескольких поколений.

Их победа равнозначна нашему исчезновению.

Их поражение означает лишь длительный, вязкий, многолетний и запущенный триппер, потому, что эта зараза никуда не денется от наших границ.

Это не наша проблема, так как мы уходящая натура. 10-15 лет активной деятельности — это максимум, — и мы станем тенями. Основной груз восстановления и перестройки новой Украины ляжет на плечи тех, кому сегодня 30-35 лет от роду. Не в нас дело. Дело в них.

И за то, что вместо движения вперед наши дети будут в осстанавливать то, что уничтожили эти "борцы с нацизмом", я особенно люблю кремлевских. Люблю, как зубную боль.

армия рф, российский солдат Fullscreen
Деятельность вот таких "борцов с нацизмом" омрачает будущее нескольких поколений украинцев
Фото: РИА Новости

У каждого поколения своя война.

Бабушки и дедушки пережили 1 мировую, большевистский переворот, гражданскую (10 миллионов погибших, между прочим), голодоморы, Вторую мировую, репрессии, еще голод, снова репрессии. Но они пережили все это и Советскую власть тоже.

Мамы и папы получили репрессии, голод, Вторую мировую, снова репрессии и голод, несколько десятков лет относительного спокойствия и новую войну — с рашистами вместо фашистов.

Мы думали, что отпетляем. Не отпетляли. И много чего еще впереди

Обидно ли мне?

Мне бесконечно жаль не наше поколение, а молодых мальчиков, гибнущих на фронте. Они воюют нашу войну. Ту, что не состоялась в 1991. Перенеслась на годы нашей зрелости, для того, чтобы убить наших детей и все то, что мы успели взрастить и чего достигнуть…

Поэтому не надо говорить о том, что ненависть — неконструктивное чувство. Оно конструктивно, пока хоть один агрессор топчет нашу землю. Это топливо нашей свободы.

А обижаться… обижаться будем потом. Сейчас главное — выжить и победить.

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