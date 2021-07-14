П'яте колесо у возі Зеленського. Чому після відставки в Авакова немає політичного майбутнього

Багато політологів кинулися шукати причини звільнення Авакова, а також прогнозувати подальші політичні перспективи колись всесильного міністра МВС.

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Версій причин і варіантів подальшої політичної кар'єри Арсена Борисовича висунуто вже доволі багато. Куди тільки Авакова вже не засватали і яку тільки руку в його звільненні (від Москви до Вашингтона) не побачили.

Усе, однак, значно простіше. Точніше, усе гранично просто.

Звільнення Авакова пов'язано винятково з бажанням Зеленського, Єрмака та Баканова перейти до жорстко авторитарного політичного режиму путінського типу в надії утримати владу на фоні провальної зовнішньої і внутрішньої політики, а також переобратися на другий термін за допомогою опори на адміністративний ресурс і задобрювання населення.

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Аваков завжди був п'ятим колесом у нинішньому владному возі. Він був чужим серед своїх. А Зеленський зараз досить зміцнів, щоб примусити Авакова піти. Тому "ефективному менеджеру" довелося збирати речі.

Які подальші політичні перспективи Авакова?

Якщо коротко, то практично ніяких. Антирейтинг Авакова найвищий серед політиків. Вищий навіть, ніж у Порошенка. Здається, десь близько 70%. Можна сказати, що Авакова всі ненавидять. А це означає, що в нього немає шансів у публічній політиці.

Жодній політичній силі він не додасть авторитету, швидше навіть відлякає виборців, а його радикальні утворення не здатні набрати і 1% голосів.

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Аваков був впливовим, його боялися, але він був впливовим, поки в нього в підпорядкуванні було все МВС, яке він перетворив, по суті, на особисту ПВК. Аваков був і залишається вкрай одіозним і небезпечним політиком. Можна провести історичні паралелі між Аваковим і Берією.

Але після того, як Аваков втратить МВС, його вплив миттєво зникне, а сам він розчиниться в політичному просторі, як раніше розчинилися, скажімо, Яценюк, Парубій або Пашинський, його колишні соратники з колись грізного і всесильного "Народного фронту".

Сам по собі Аваков мало кому цікавий, тому що в нього немає підтримки в суспільстві, а його радикальні утворення швидко перейдуть у підпорядкування новому міністру МВС або СБУ.

Ці найманці служать тільки тому, у кого є гроші. За свої харчі Арсен Борисович утримувати їх не зможе, та й небезпечно це для нього вже буде: Зеленський уже довів, що він без гальм і може ввести санкції проти кого завгодно, навіть проти Авакова.

Життєвий цикл Авакова як політика закінчився. Він і так явно затримався і став схожим на якусь політичну скам'янілість з минулого століття, на кшталт Тимошенко.

Швидше за все Аваков спробує повністю підім'яти під себе Харків. Але це вже не політика. Це вже звична мафіозна економіка. Так, ви ще і мафіозі Труханова в політики запишіть!

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