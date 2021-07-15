Не спешите радоваться. Почему с отставкой Авакова Украина не получит другое МВД

Воистину, население нашей интересной и трагикомичной страны имеет некое магическое мышление — можно понять радость от того, что один нелюбимый министр подал в отставку, но мистическая связь, которую критики Авакова усматривают в том, что "Ушел Арсен Борисович, будет радость и цветущий сад в МВД на Богомольца, 10" достойна слов Яна Гуса на костре в Констанце, когда он молвил бабуле, подносившей хворост к его месту казни: "Святая простота".

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Проблема в том, что у нас не привыкли думать категориями институций, а привыкли думать категориями персоналий — вот это, как раз какое-то феодальное мышление, мол, "барин сменится, заживем хорошо на хуторе".

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Войны за персоналии — это и проблема выборов, которые у нас имеют характер футбола, — выбрали команду за которую болеть, и давай условно вещать "Коля лучше Миши, Валя лучше Гали".

Мышление персоналиями как раз показывает незрелость нашего гражданского общества, и особенно — тех его частей, которые хотят показать себя самыми продвинутыми, прогрессивными и вообще "мы западный опыт знаем" (с).

Есть старый римский принцип "que bono", что значит "кому выгодно", и любые пертурбации во властных эшелонах нужно оценивать по шкале "а будет ли это выгодно одному конкретному жителю Украины?".

Вот с отставкой персонажа, который говорил о том, что "мусора не люди", вряд ли это так, ибо те, о ком он говорил, на местах останутся те же, что и раньше, и страх перед отдельным сержантом у обычного человека останется тот же.

[ + – ] Почти никто не говорит о том, как за наши деньги как налогоплательщиков контролировать условного участкового — все крутися вокруг фигуры министра.

А это потому, что говорили несколько лет об одной персоналии, которая то ли "чорт" (с), то ли "ангел" (с) по его собственному мнению, но почти никто не говорил о том, как за наши деньги как налогоплательщиков контролировать условного участкового — все крутилось вокруг фигуры министра.

Резюме — нам нынче нужна какая-то декоммунизация подходов к политическим процессам, ибо когда полстраны (обоснованно, конечно) радуются отставке одного начальника, но думают, что этого достаточно для лучшей жизни — это как раз и есть Совок, где Брежнев помер, но Андропов порядок наведет!

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