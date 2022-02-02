Налог на домохозяйства. Зачем украинцев злят антинародными законопроектами

Третьяковская галерея как кунсткамера законопроектов.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Давеча всеми любимая депутат Галина Николаевна Третьякова зарегистрировала очередной законодательный бред. Звучит фабула, в принципе, как классические фразы из английского времени "present simple", вроде того, что Солнышко светит, вода кипит при 100* Цельсия итп.

Но теперь — это не какой-то наезд на трудовые права, не очередная пенсионная афера или прочая антисоциальная чушь, теперь это законопроект "О домохозяйствах (домоэкономике)" № 6539.

В двух словах — домохозяйство по Третьяковой — это, грубо говоря, семья, которая в случае получения какой-то помощи от государства, либо предоставляения какой-то мелкой услуги, будет обязана еще и декларацию подавать.

Читаем законопроект: "домогосподарство – особа або сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життєдіяльності, ведуть спільне господарство, повністю або частково об’єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть перебувати в родинних стосунках або стосунках свояцтва, не перебувати у будь-яких із цих стосунків, або перебувати і в тих, і в інших стосунках".

Далее идет спецификация разных форм домохозяйств.

Затем у нас идет определение "социального трансферта" (грубо говоря — это любая плюшка, которую мы и так должны получать от государства, ибо она оплачена нашими налогами): "соціальний трансферт – форма виплати передбачених законодавством соціальних гарантій (пільг): виплат страхових сум, закупівля соціальних послуг у вигляді товарів, послуг, активів або інших грошових чи натуральних виплат у тому числі і у безготівковій формі, які здійснюються або передаються з метою соціальної підтримки державними і некомерційними організаціями домогосподарствам на безоплатній основі, зокрема і переважно за рахунок публічних коштів".

Далее смотрим ст.5 законопроекта, которая говорит нам: "Домогосподарство може здійснювати підприємницьку (економічну) діяльність визначену частиною третьою цієї статті без реєстрації фізичної особи-підприємця за умови:

подання річної податкової декларації домогосподарства;

ведення такої підприємницької (економічної) діяльності лише членами домогосподарства; річний дохід від економічної діяльності домогосподарства не перевищує суму 8 мільйонів гривень. Складання річної податкової декларації домогосподарства є добровільним, крім випадків ведення економічної діяльності, види якої визначені частиною третьою цієї статті, отримання соціального трансферту за виключенням пенсійних виплат та стипендій".

Т.е. ЛЮБАЯ выплата члену семьи, которая выходит за пределы "пенсии и стипендии" ведет к обязательству подавать годовую декларацию. Тысяча за вакцинацию наверняка тоже войдет в "социальный трансферт"?

А также каждая семья будет обязана подавать декларацию, если кто-то из членов домохозяйства занимается следующими видами деятельности:

"перукарські та косметологічні послуги;

юридичні консультації;

послуги домашньої прислуги; догляд за хворими або немічними особами; надання індивідуальних уроків (репетитора);

індивідуальне виховання дітей (гувернер);

послуги пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням;

ремонт взуття, одягу, побутових текстильних та трикотажних виробів, килимів та килимових виробів, шкіряних, галантерейних та дорожніх виробів, меблів, радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури, електропобутової техніки та інших побутових та офісних приладів, годинників, інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

технічне обслуговування і ремонту музичних інструментів; послуги з прання та прасування білизни та інших текстильних виробів;

роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами з лотків і на ринках; послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

послуги з перевезення вантажу; діяльність у сфері ресторанного господарства;

інші види робіт, до яких залучаються члени цього домогосподарства, крім видів діяльності, що підлягають ліцензуванню та відносяться до незалежної професійної діяльності відповідно до закону."

Т.е. любая мелкая подработка, благодаря которой иногда выживают семьи — это уже де-факто, повод для подачи налоговой декларации.

А если мы подаем декларацию, то надо описать в ней то, что предусмотрено в ч.2 ст. 8 законопроекта: "Доходами домогосподарства є сукупність надходжень доходів всіх членів домогосподарства впродовж звітного фінансового року зі всіх можливих джерел як у грошовій, так і негрошовій формах".

Т.е. показать нужно будет ВСЕ, даже проданую на стихийном рынке грушу.

Я, конечно, понимаю, что депутатам не нравится, что им надо декларировать все свое барахло — квартиры, машины, слитки золота, жомовые ямы итп., но мы тут причем?

В пояснительной записке глава прости Господи, комитета социальной политики говорит: "У сучасних умовах сім’я (домогосподарство) несе значне податкове навантаження через зростаючу долю оплатних освітніх, соціальних і медичних послуг. Окремі фахівці вважають, що підтримка фінансового благополуччя сім’ї можлива при оподаткуванні загального доходу домогосподарства, а не окремо взятих платників податків".

Да, только вот отдельное налогообложения каждого из нас — налог на доходы физлиц, НДС, акциз итп. никто не отменяет.

Понятное дело, что этот бред никто не примет (у монобольшинства и так проблемы с принятием законов нынче), но вот вопрос — зачем подавать ТАКОЕ? Чтобы в очередной раз позлить население, которое в шоке от повышения цен и глядит на курс доллара в обменнике в предвкушении грядущего Апокалипсиса?

Воистину, когда человечество уже наконец-то одумается, будет летать в Космос аки экспедиции "Энтерпрайза" в Star Trek, потомки откроют музей сумасшедших античеловеческих законопроектов/законов, такую себе кунсткамеру, и нарекут ее "Третьяковская галерея" по имени одной всем известной депутатки.

Первоисточник.