Люди по вызову. Что такое гиг-экономика и почему она касается всех

Со всей этой gig-economy проблема лежит не только в плоскости нынешних ужасных условий труда курьеров, таксистов, ребят на "Кабанчике" и прочих работников, занятых в этом секторе, — тут наверняка самым жутким является тот факт, что "гловеризировать" в теории можно любую профессию с помощью банальной приложухи.

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А, учитывая недавно принятый законопроект о "ДiяСiтi", который сделал Украину единственной страной в мире, которая ввела в законодательство понятия "гиг-работник" и "гиг-контракт", в теории и учитель и металлург скоро смогут стать "гиг-учителем" или "гиг-металлургом".

Возьмем тех же юристов — учитывая нарастающие темпы киберпанка, не сложно представить возникновения условного приложения UberLawyer — заказы юристы подбирают через программу, сидят под судами и прочими госорганами, как курьеры в "Макдональдсе".

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И у кого в приложухе рейтинг выше, тот себе первый и забрал заказ на денежное дело, скажем, по налогам, а если делаешь заказов мало и рейтинг маленький — ну, держи, товарищ диджитализированный юрист копеечные дела по госрегистрации да алиментам.

Доведенная до логического завершения идея gig-economy — это реально раковая опухоль на теле цивилизованного трудового права и нормальных трудовых отношений.

"Гловеризировать" либо "уберизировать" в теории можно большинство профессий, а по итогу работники не будут официально трудоустроены, не будут иметь никаких социальных плюшек и будут работать "по вызову".

Поэтому как раз в интересах работников "традиционных" профессий озаботиться должным правовым регламентированием отношений тех же самых курьеров, таксистов и прочих, которые сейчас формально не считаются работниками, ибо позже будет ситуация в стиле Мартина Нимеллера: "Когда gig-economy пришла за курьерами, я молчал, я ведь не курьер…" и далее по тексту.

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