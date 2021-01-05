Game over. Почему от украинских чиновников разбежались бы средневековые крестьяне

В одной из моих любимых компьютерных стратегий о средневековых феодалах, "Stronghold", и в ее продолжении "Stronghold Crusader", в случае, если ты безбожно поднимаешь людям налоги и сокращаешь рацион, в определенный момент советник грустным голосом говорит: "Милорд, люди покидают Вас!".

Так вот, мне кажется, что ребятам, ответственным за повышение тарифов с нового года, стоило хотя бы в "Stronghold" поиграть на досуге, чтобы элементарно понимать, что если население и так не платит за коммуналку, то поднимать тарифы — это точно не вариант, чтобы стимулировать платежи.

Только вот, люди не будут уходить не к другому феодалу, как в "Stronghold", а просто перестанут платить, и это будет адекватным ответом на властный маразм.

И, никакие законопроекты о санкциях для неплательщиков не помогут — если денег на оплату нет, их и не будет, не станут же люди кредиты брать для оплаты коммуналки.

Ну, а попытки выбить долги будут, как это уже не раз бывало, натыкаться на сопротивление, чем еще больше усугубят социальную напряженность в стране.

В крайних случаях в "Stronghold" советник глаголит игроку: "Милорд, люди ненавидят Вас" — это бывает если вовремя не отреагировать на предыдущие предостережения относительно настроений народонаселения.

После этого обычно следует "Game over".

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