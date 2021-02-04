Искусство жить по правилам. Почему блокировка "каналов Медведчука" показала слабость власти

Проблема с блокировкой трех каналов лежит не просто в плоскости "запрещать/не запрещать", она лежит намного глубже — в плоскости понимая общественных процессов в принципе.

Да, лично мне эти каналы не нравятся, я считаю их пропагандистскими, поэтому я их не смотрел. Да, я считаю, что потенциальный приход ОПЗЖ к власти — это швах, и лично я в такой стране жить наверняка не буду.

Но речь идет о правилах игры в широком смысле.

Это мне напоминает два эпизода — недавнюю ситуацию вокруг решение КСУ по декларациям, где был компонент политический и чисто процедурно-юридический, которые входили в противоречие.

А также напоминает мне это ситуацию с Прайдом в 2018-м году, когда участвуя в акции, я потом написал о том, что агрессивно настроенных ребят, которые пришли всячески противодействовать мероприятию, менты задерживали крайне жестко и с явным превышением полномочий (что было просто честной констатацией фактов) и нарвался на 100500 комментов о том, что я сам чуть ли не фашист.

Проблема лежит в плоскости правопонимания. То, как люди понимают что есть "право" в самом широком смысле этого слова (ибо определений вам любой юрист штук 50 даст если его ночью разбудить), право, как цементирующей основы любого общества — регулятора социальных отношений в самых разных сферах жизнедеятельности homo sapiens.

Давеча у нас произошло деление на два лагеря по вопросу того самого всем известного решения по каналам.

Но, какие сугубо правовые аргументы мы слышим с разных сторон? Их довольно мало, в основном это аргументы чисто политически окрашенные, с полярными позициями.

В чем здесь проблема? В правопонимании.

Как убежденный анархист, я конечно же считаю, что право — это самый фундаментальный фактор общественного блага, даже в ситуации отсутствия какого-либо государства — люди сами творят право своей практикой общественных отношений, и самое главное — практикой общественных договоренностей о том, что нужно жить по неким правилам.

Но особенно прискорбно, как различные "государственники" аргументируют свою позицию по поводу решения по блокировке каналов не правовыми аргументами (если читать решение СНБО, то их вообще нет, и любой студент развалит их в суде), а тем что нравится/не нравится.

Мы имеем различные школы права — позитивисты верят в то, что закон = право, приверженцы естественных прав скажут вам, что есть некие неотчуждаемые права, на которых строится закон, но, тем не менее, все сойдутся в одном — основа общества — это именно то самое право.

Какие-то мелкие недочеты в законодательстве и прочие шероховатости — это не повод бросаться в политические крайности и отрицать право, как таковое.

Мне не нравятся заблокированные каналы и не нравится их пропаганда. Но почему их смотрели? Потому что на них говорили о зарплатах и тарифах — это запрос общества.

И если прогрессивные силы хотят бороться с пророссийской пропагандой, то наверное это нужно делать не при помощи административных методов, а при помощи обретения политической легитимности через адекватное решение тех же самых острых социальных проблем.

Если мы будем заниматься не какими-то абстрактными материями, а все вместе стараться поднять зарплаты, снизить тарифы и обеспечить нормальную жизнь в Украине, то и той же самой пророссийской пропаганде не останется места спекулировать на жизненноважных темах.

Итог — играть надо по правилам. И даже если что-то не нравится, не бежать жаловаться в жандармерию, а становиться круче и прикольные, чем те, кто не нравится.

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Публикуется с согласия автора.