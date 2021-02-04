Мистецтво жити за правилами. Чому блокування "каналів Медведчука" показало слабкість влади

Проблема з блокуванням трьох каналів лежить не просто в площині "забороняти/не забороняти", вона лежить набагато глибше — в площині розуміння суспільних процесів загалом.

Так, особисто мені ці канали не подобаються, я вважаю їх пропагандистськими, тому я їх не дивився. Так, я вважаю, що потенційний прихід ОПЗЖ до влади — це швах, і особисто я в такій країні жити напевно не буду.

Але ідеться про правила гри в широкому сенсі.

Це мені нагадує два епізоди — недавню ситуацію навколо рішення КСУ щодо декларацій, де був компонент політичний і чисто процедурно-юридичний, які входили в суперечність.

А також нагадує мені це ситуацію з Прайдом у 2018-му році, коли беручи участь в акції, я потім написав про те, що агресивно налаштованих хлопців, які прийшли всіляко протидіяти заходу, менти затримували вкрай жорстко і з явним перевищенням повноважень (що було просто чесною констатацією фактів) і нарвався на 100500 коментів про те, що я сам мало не фашист.

Проблема лежить в площині розуміння права. Те, як люди розуміють що є "право" в найширшому сенсі цього слова (бо визначень вам будь-який юрист штук 50 дасть якщо його вночі розбудити), право, як цементуюча основа будь-якого суспільства — регулятора соціальних відносин у найрізноманітніших сферах життєдіяльності homo sapiens.

Нещодавно у нас відбулося поділ на два табори з питання того самого усім відомого рішення щодо каналів.

Але, які суто правові аргументи ми чуємо з різних сторін? Їх досить мало, переважно це аргументи виключно політично забарвлені, з полярними позиціями.

У чому тут проблема? У праворозумінні.

Як переконаний анархіст, я звичайно ж вважаю, що право — це самий найфундаментальніший фактор суспільного блага, навіть у випадку відсутності будь-якої держави — люди самі творять право своєю практикою суспільних відносин, і найголовніше — практикою громадських домовленостей про те, що потрібно жити за деякими правилами.

Особливо прикро, як різні "державники" аргументують свою позицію стосовно рішення щодо блокування каналів не правовими аргументами (якщо читати рішення РНБО, то їх взагалі немає, і будь-який студент розвалить їх в суді), а тим що подобається/не подобається.

Ми маємо різні школи права — позитивісти вірять у те, що закон = право, прихильники природних прав скажуть вам, що є якісь невідчужувані права, на яких будується закон, але, тим не менше, все зійдуться в одному — основа суспільства — це саме те саме право.

Якісь дрібні недоліки у законодавстві та інші шорсткості — це не привід впадати в політичні крайності і заперечувати право, як таке.

Мені не подобаються заблоковані канали і не подобається їх пропаганда. Але чому їх дивилися? Тому що на них говорили про зарплати і тарифи — це запит суспільства.

І якщо прогресивні сили хочуть боротися з проросійською пропагандою, то напевно це потрібно робити не за допомогою адміністративних методів, а за допомогою набуття політичної легітимності через адекватне рішення тих самих гострих соціальних проблем.

Якщо ми займатимемося не якимись абстрактними матеріями, а всі разом намагатися підняти зарплати, знизити тарифи і забезпечити нормальне життя в Україні, то і тій самій проросійській пропаганді не залишиться місця спекулювати на життєво важливих темах.

Підсумок — грати треба за правилами. І навіть якщо щось не подобається, не бігти скаржитися в жандармерію, а ставати крутіше і прикольніше, ніж ті, хто не подобається.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.