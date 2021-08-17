Люди за викликом. Що таке гіг-економіка і чому вона стосується всіх

З усією цією gig-economy проблема лежить не тільки в площині нинішніх жахливих умов праці кур'єрів, таксистів, хлопців на "Кабанчику" та інших працівників, зайнятих у цьому секторі, — тут напевно найстрашнішим є той факт, що "гловеризувати" в теорії можна будь-яку професію за допомогою банального додатку.

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А з огляду на нещодавно прийнятий законопроект про "ДiяСiтi", який зробив Україну єдиною країною в світі, яка ввела в законодавство поняття "гіг-працівник" і "гіг-контракт", у теорії і вчитель, і металург скоро зможуть стати "гіг-учителем" або "гіг-металургом".

Візьмемо тих же юристів — з огляду на зростання темпів кіберпанку, не складно уявити виникнення умовного додатку UberLawyer — замовлення юристи підбирають через програму, сидять під судами та іншими держорганами, як кур'єри в "Макдональдсі".

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І у кого в додатку рейтинг вище, той собі перший і забрав замовлення на грошову справу, скажімо, щодо податків, а якщо робиш замовлень мало та рейтинг маленький — ну, тримай, товаришу діджіталізірованний юрист, копійчані справи з держреєстрації та аліментів.

Доведена до логічного завершення ідея gig-economy — це реально ракова пухлина на тілі цивілізованого трудового права та нормальних трудових відносин.

"Гловеризувати" або "уберизувати" в теорії можна більшість професій, а за підсумком працівники не будуть офіційно працевлаштовані, не матимуть жодних соціальних булочок і будуть працювати "за викликом".

Тому якраз в інтересах працівників "традиційних" професій потурбуватися належним правовим регламентуванням відносин тих же самих кур'єрів, таксистів та інших, які зараз формально не вважаються працівниками, бо пізніше буде ситуація в стилі Мартіна Німеллера: "Коли gig-economy прийшла за кур'єрами, я мовчав, я ж не кур'єр ... " і далі по тексту.

Першоджерело.