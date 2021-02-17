Ринок вирішує. Навіщо Юрій Вітренко відправляє українських шахтарів на польські плантації

У минулому Кабміні це був Тимофій Милованов, який відкритим текстом говорив про те, що всі трудові права потрібно скасувати, усе приватизувати і якісь невидимі нам сили у вигляді "руки ринку" все повирішують.

Навіщо? Та тому, що він професор Піттсбурзького університету і "так треба", бо цього вимагає якийсь міфічний ринок.

У нинішньому Кабміні це Юрій Вітренко (хоча він навіть і не міністр, всупереч кільком спробам призначення). Цей каже, що платимо ми з вами мало за різними тарифами, європейці, мовляв, платять більше (тільки зарплати там теж не місцеві). Ну, і попутно, пропонує затопити уранові шахти, а працівників відправити шукати кращої долі на заробітках у Польщі.

">На думку Вітренка, умови за кордоном краще, тому що українці на заробітках будуть відправляти назад в Україну грошові перекази. "У нас перекази від заробітчан одні з основних джерел для економіки", — сказав В.О. міністра енергетики. Східний ГЗК (гірничо-збагачувальний комбінат- ред), на думку чиновника, взагалі потрібно ліквідувати. "Щоб бути багатими як нація, нам потрібно розуміти, що якщо десь простіше і дешевше вирощувати банани, то вирощувати їх потрібно не в Україні. Якщо десь простіше і дешевше добувати урановий концентрат, для того щоб Україна була багатою, добувати його потрібно не в Україні. Це біблія економіста", — додав Вітренко.

Можна було б припустити, що в Кабмін щоразу засилають резидента, який намагається вести підривну діяльність і вбити легітимність уряду.

Проте, використовуючи нашу стару добру "бритву Оккама", я б скоріше припустив, що вони таки щиро говорять те, що думають.

Насправді я навіть вдячний, як Милованову, так і Вітренку — вони говорять правду про ті нелюдські набори мантр про "ринок" і інші погіршення наших з вами життів на догоду якомусь хтонічному божеству, якому вони поклоняються.

Проте, з такою риторикою різних кабмінівських "правдолюбів" і з огляду на те, як вони знищують свої власні рейтинги (а також згадуючи те, що було з Кабміном Гончарука, зокрема, після дій Милованова), згадується мені одна стара приказка, яка наштовхує на думку про те, що за цим антисоціальним маренням треба деякий час просто поспостерігати: "якщо довго сидіти на березі річки, то можна побачити, як повз пропливе труп твого ворога".

Тому, незважаючи на те, що будь-якій цій гидоті, звичайно, треба чинити опір, походу, вони самі все без нас зроблять.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.