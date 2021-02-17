Рынок порешает. Зачем Юрий Витренко отправляет украинских шахтеров на польские плантации

В прошлом Кабмине это был Тимофей Милованов, который открытым текстом говорил о том, что все трудовые права нужно отменить, все приватизировать и некие невидимые нам силы в виде "руки рынка" все порешают.

Зачем? Да потому, что он профессор Питсбургского университета и "так надо", ибо этого требует некий мифический рынок.

В нынешнем Кабмине это Юрий Витренко (хотя он даже и не министр, вопреки нескольким попыткам назначения). Этот говорит, что платим мы с вами мало по разным тарифам, европейцы, мол, платят больше (только зарплаты там тоже не местные). Ну, и попутно, предлагает затопить урановые шахты а работников отправить искать лучшей доли на заработках в Польше.

По мнению Витренко, условия за границей лучше, поэтому уехавшие на заработки украинцы будут отправлять обратно в Украину денежные переводы. "У нас переводы от заробитчан одни из основных источников для экономики", – сказал и.л. министра энергетики. Восточный ГОК (горно-обогатительный комбинат- Ред), по мнению чиновника, вообще нужно ликвидировать. "Чтобы быть богатыми как нация, нам нужно понимать, что если где-то проще и дешевле выращивать бананы, то выращивать их нужно не в Украине. Если где-то проще и дешевле добывать урановый концентрат, для того чтобы Украина была богатой, добывать его нужно не в Украине. Это библия экономиста", – добавил Витренко.

Можно было бы предположить, что в Кабмин каждый раз засылают резидента, который пытается вести подрывную деятельность и убить легитимность правительства.

Тем не менее, используя нашу старую добрую "бритву Оккама", я бы скорее предположил, что они таки искренне говорят то, что думают.

На самом деле я даже благодарен, как Милованову, так и Витренко — они говорят правду о том бесчеловечном наборе мантр о "рынке" и прочих ухудшениях наших с вами жизней в угоду некоему хтоническому божеству, которому они поклоняются.

Тем не менее, с такой риторикой различных кабминовских "правдолюбов" и учитывая то, как они уничтожают свои собственные рейтинги (а также вспоминая то, что было с Кабмином Гончарука, в частности, после действий Милованова), вспоминается мне одна старая присказка, которая наталкивает на мысль о том, что за этим антисоциальным бредом надобно некоторое время просто понаблюдать: "если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть как мимо проплывет труп твоего врага".

Так что, несмотря на то, что всякой этой гадости конечно надо сопротивляться, походу, они сами все без нас сделают.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.