Віддалена робота рулить? Чому після скасування карантину не всі українці захочуть повернутися в офіси

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Пора всім повертатися в офіси.

І тут можуть бути сюрпризи.

На початку червня 2021 року співробітники Apple, наприклад, виступили проти нової політики компанії, яка вимагає, щоб вони поверталися в офіс на три дні на тиждень, починаючи з вересня.

Близько 80 співробітників Apple склали лист, в якому звернулися до керівництва з проханням самостійно визначати формат роботи.

Схоже, що керівники і співробітники Apple по-різному ставляться до віддаленої роботи. Автори звернення зазначили, що через рішення керівництва, яке здатне прислухатися до побажань своїх колег, "їм доводиться вибирати між сім'єю, хорошим самопочуттям і вірністю бренду Apple".

Звернення розіслали в кінці робочого дня 4 червня. У чаті "Прихильники віддаленої роботи", де створювався лист, є близько 2800 учасників.

При цьому, в складанні і редагуванні звернення було задіяно близько 80 осіб. Автори зазначили, що використання віддаленої роботи має першорядне значення для активності та залучення співробітників у проекти компанії.

Зі мною поділилися історією про те, як високопоставлений найманий менеджер однієї великої української компанії вже рік працює в іншій компанії, але продовжує отримувати гроші в старій компанії і створювати там видимість роботи. Думаю, він теж може заперечувати проти повернення в офіс.

Озираючись назад на ці майже півтора року, можна сказати, що віддалена робота це прекрасний інструмент, який нікуди вже від нас не дінеться і чудово, що всі його освоїли, але він не може повністю замінити живе спілкування в колективі і ті можливості, які дає перебування поруч досвідчених колег.

До речі, ви не замислювалися, що було б, якби така епідемія прийшла до нас, наприклад, у 1995 році. Думаю, дуже багато бізнесів повністю зупинилися б. Взаємодіяти з командами по кнопковому телефону — таке собі задоволення.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.