Асфальтуйте стежки, а не дороги. Чому важливе вміння поставити себе на місце клієнта

Уміння подивитися на свій продукт очима клієнта іноді виявляється складнішим, ніж сама розробка продукту.

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"Для оформлення продукту або отримання посилки потрібен тільки паспорт та ІПН" — говорить рекламний слоган. Ну не носять клієнти з собою паспорт. Шукайте паспорт самі. Візьміть клієнта негайно, поки він ще думає про вас!

"Завантажте додаток для отримання дозволу замовлення" — я не хочу качати додаток. Оформляйте замовлення негайно.

"Зберігайте упаковку і гарантійні талони" — мені ніде зберігати це барахло. Не обслужите нормально — наступного разу самі у себе будете купувати цю праску.

"Дайте дисконтну картку для отримання знижки" — якби я носив з собою все дисконтні картки, я б прийшов у ваш магазин з валізою. Ви бачите валізу? Ні! Давайте знижку без картки, ви ж розумієте, що я не переплачу за цю покупку і просто піду.

Багато з нас в глибині душі, нікому особливо в цьому не зізнаючись, можуть думати, що роблять послугу клієнтам, обслуговуючи їх і вирішуючи їхні проблеми. Але це пастка.

Звичайно ж це клієнт робить нам ласку, вибираючи наш продукт. І тільки клієнт вирішує, повернеться він до нас чи ні, дасть нам шанс чи ні. Клієнт звільнить нас раніше, ніж ми перший раз подумаємо, про те, що він "зажрався".

[ + – ] Тільки клієнт вирішує, повернеться він до нас чи ні, дасть нам шанс чи ні Фото: Gustavo Fring from Pexels

Дивіться на процеси очима клієнтів. Асфальтуйте стежки, а не дороги. Тому що дороги — це те, як ви хочете, щоб ходили клієнти, а стежки — це те, як зручно ходити самим клієнтам.

Першоджерело: телеграм-канал автора.

Публікується за згодою автора.