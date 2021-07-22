Асфальтуйте стежки, а не дороги. Чому важливе вміння поставити себе на місце клієнта
Дивіться на процеси очима своїх клієнтів. Асфальтуйте стежки, а не дороги. Тому що дороги — це те, як ви хочете, щоб ходили клієнти, а стежки — це те, як зручно ходити самим клієнтам.
Уміння подивитися на свій продукт очима клієнта іноді виявляється складнішим, ніж сама розробка продукту.
- "Для оформлення продукту або отримання посилки потрібен тільки паспорт та ІПН" — говорить рекламний слоган. Ну не носять клієнти з собою паспорт. Шукайте паспорт самі. Візьміть клієнта негайно, поки він ще думає про вас!
- "Завантажте додаток для отримання дозволу замовлення" — я не хочу качати додаток. Оформляйте замовлення негайно.
- "Зберігайте упаковку і гарантійні талони" — мені ніде зберігати це барахло. Не обслужите нормально — наступного разу самі у себе будете купувати цю праску.
- "Дайте дисконтну картку для отримання знижки" — якби я носив з собою все дисконтні картки, я б прийшов у ваш магазин з валізою. Ви бачите валізу? Ні! Давайте знижку без картки, ви ж розумієте, що я не переплачу за цю покупку і просто піду.
Багато з нас в глибині душі, нікому особливо в цьому не зізнаючись, можуть думати, що роблять послугу клієнтам, обслуговуючи їх і вирішуючи їхні проблеми. Але це пастка.
Звичайно ж це клієнт робить нам ласку, вибираючи наш продукт. І тільки клієнт вирішує, повернеться він до нас чи ні, дасть нам шанс чи ні. Клієнт звільнить нас раніше, ніж ми перший раз подумаємо, про те, що він "зажрався".
Дивіться на процеси очима клієнтів. Асфальтуйте стежки, а не дороги. Тому що дороги — це те, як ви хочете, щоб ходили клієнти, а стежки — це те, як зручно ходити самим клієнтам.
Першоджерело: телеграм-канал автора.
Публікується за згодою автора.