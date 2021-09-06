Блог як наркотик. Як набрати 100 тисяч підписників у соцмережі без мемасиків і репостів

Сьогодні в моєму Facebook стало 100 000 підписників.

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Кілька думок з цього приводу:

1. Якщо ти раптом вирішив вести блог не з мемасиками і репостами "цікавих" новин, а з авторським контентом, то це серйозна інвестиція — часу, зусиль, емоцій.

2. Після 20-30000 підписників, це перетворюється в наркотик і тобі ця історія стає набагато потрібнішою, ніж твоїй аудиторії.

3. Коли немає теми для допису, псується настрій.

4. Про політику писати не можна, якщо тільки це не твоя основна спеціалізація. Якщо вирішив писати про політику — заходить тільки критика. Підтримка влади — це майже самогубство.

Важливо

У всіх на вустах. Навіщо потрібні хейтери в соцмережах, хоча їх ніхто не любить

5. 100 000 підписників в українському сегменті Facebook — це повноцінне ЗМІ і ти несеш відповідальність за якість та рівень контенту так само, як і правильні видання, які дорожать своєю репутацією.

6. Якщо хочеш збрехати або злукавити, краще похвали чинну владу — за це відгребеш менше.

7. За сім років блогерства деяких підписників знаєш краще, ніж однокурсників.

8. Не можна витрачати на соцмережі понад 30 хвилин на день.

9. Ведення блогу одним із засновників компанії є абсолютно необхідним елементом довіри до бізнесу твоєї компанії. Довіряють не брендам і логотипам — довіряють конкретним людям.

10. Віддати на аутсорсинг контент свого блогу — це погана ідея. Аутсорсинг мізків не працює, а якщо вам здається, що працює — це ефект Даннінга-Крюгера.

11. 100 000 підписників — відмінний привід випити келих шампанського.

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