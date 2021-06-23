У всіх на вустах. Навіщо потрібні хейтери в соцмережах, хоча їх ніхто не любить

За допомогою спеціальної програми я відстежую згадки свого імені в інтернеті. І вважаю, що якщо за день про мене не згадали мінімум п'ять хейтерів, то день пройшов даремно — якщо ти не потрібен хейтерам, значить ти нецікавий.

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"Бог створив людей різними, а я їх усіх зрівняв!" — сказав би Марк Цукерберг.

Мережі дозволяють висловлюватися на будь-яку тему. Тут у всіх є право на думку — у блогера з мільйонною аудиторією і в хейтера з анонімним акаунтом.

Про наслідки хейтерам можна не турбуватися — на відміну від реального світу їх не видно, їх не дістати, ними не вмазати по морді.

Хейтерів ніхто не любить, але вони точно потрібні.

Хейтери загострюють контрасти — мережа це любить.

Там, де хейтери, там і фанати.

Лайк чи дизлайк — вам повинно бути пофіг. Головне, щоб про вас говорили.

Як привернути увагу хейтерів?

1. Провокуйте.

Висловлюйте непопулярну думку. Робіть це безапеляційно — мережі визнають тільки чорне або біле. Якось я сказала, що не варто ділити час на сезони, дні — на робочі та вихідні, а людей — на чоловіків і жінок.

У цій фразі кожна з категорій хейтерів знайшла "своє". Наприклад, адепти теорії "гіперпідключеності, що веде до вигоряння на роботі", причепилися до відсутності вихідних.

2. Використовуйте нецензурну лексику. Це Дао.

Мат анітрохи не дискредитує грамотне по суті висловлювання, але точно викличе обурення прихильників форми, а не змісту.

Але не переборщіть. Усе повинно бути елегантно і до місця. Наприклад, Євген Черняк каже, що "є * ашити треба". Спробуйте замінити "є * ашити" на "працювати" і ви зрозумієте, що перше мотивує значно краще.

3. Створіть свої власні гострі цитати.

Хейтери люблять вихоплювати з контексту. Якщо нічого вихопити, то хейтити вас буде досить важко. Наприклад, колись у передачі Біг Мані я сказала фразу "Мочіть конкурентів", вона обговорюється хейтерами досі.

4. Говоріть голу правду. І навіть перебільшуйте.

Особливість сучасного суспільства в тому, що переважна більшість — заручники толерантного способу мислення і політкоректності поглядів, які не люблять називати речі своїми іменами.

Відомий банкір Андрій Оністрат назвав свою книгу "Як я просрав банк". Був тут же засуджений за різкість. Зате отримав популярність. Але, як і в будь-якій правді, у цьому немає нічого поганого. Адже банк він дійсно просрав.

5. "Качайте" аудиторію.

Уникайте передбачуваності. Якщо вчора ви написали жорсткий пост з використанням нецензурної лексики, то сьогодні — зворушливе есе зі спогадами про кращого друга дитинства.

Ксенія Собчак каже, слідом за Григорієм Сковородою: "Світ ловив мене, але не спіймав!" — і це дійсно кращий девіз. Даючи їжу для хейтерів сьогодні, ви тут же забираєте таку можливість завтра.

Хейтери будуть змушені ловити потрібний момент і довго не втратять інтересу до вас. Як, втім, і всі інші.

6. Приділіть увагу літературній композиції і стилю. Мережі — це територія Слова.

Ваша мета — зробити текст хльостким і живим без використання афоризмів. Чим філігранніше висловлювання, тим більше вас читають, тим частіше ви потрапляєте в рекомендації, відповідно, тим більше у вас як фанатів, так і хейтерів.

7. Нарощуйте аудиторію.

Весь холівар ніяк не пов'язаний з тим, що саме ви говорите. Він підігрівається винятково ступенем вашої популярності. Ніякі правила не спрацюють, якщо ви пишете для камерної аудиторії. Але як тільки ви отримаєте першу тисячу лайків, то миттєво станете мішенню для хейтерів.

8. Відправляйте в бан.

Хейтери тому і хейтери, що пишуть хейтерські коменти і погрожують відписатися (але не відписуються). Будьте першими! Відразу в бан. Хоча ні, не відразу. Побажайте їм теж що-небудь!

Я ось, зазвичай бажаю своїм хейтерам сім років без сексу. Працює супер. Справжні хейтери після цього ще й пост про вас напишуть, створивши флешмоб з хештегом у вигляді вашого прізвища. А вам же це і потрібно. Адже негативний піар — це всього-лише ще одна форма піару.

Будьте на вістрі атаки. І нехай буде з вами увага хейтерів!

Першоджерело.