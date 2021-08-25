Непомітна розкіш. Чому бути модним у 21 столітті — це не про одяг

Уроки street & lifestyle від модниць LA.

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Усі шанелі, лорани і гуччі залиште китайцям і "росіянам", які стоять у черзі. Це для них важливо оточувати себе символами нещодавно придбаного статусу.

Вам же потрібно оволодіти мистецтвом демонстрації вищого порядку — примудритися одягнутися з філософією і в п'ять разів дорожче, але так, щоб це було помітно лише небагатьом.

Джинси, бажано подерті — ключовий елемент вашого одягу (це ж дуже демократично!). Але ви недбало підвертаєте край, щоб "випадково" показати, що зшиті вони з японського селвідж-деніму. Замість пояса — райдужна хустка з китайського креп-шовку на знак толерантності до сексуальних меншин.

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Невинно біла майка за немислимі гроші, але не дай бог згадка бренду! На ногах — кедаси Golden Goose, як можна більш зістарені, з лімітованої серії.

На згині ліктя ви тягнете величезну Birkin Pre-owned сто п'ятнадцятого року випуску зі шкіри рептилії. І це єдина "явно-брендова" річ на вас. Але і то, тільки тому, що ви її не купували (як можна, такий пафос?!)

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Вона дісталася вам у спадок від вашої "російської прабабусі — політичної емігрантки". Ви змушені носити її, щоб шанувати пам'ять покійної.

Але вона дуже зручна! У неї з легкістю влазить ваш MacBook-Pro з 16-ю діагоналлю, старий вицвілий бікіні з відрізаною биркою YSL, парасолька і упаковка корму для чайок.

На іншому плечі — елегантно з нього з'їжджає згорнутий у трубочку ротанговий килимок для аеробіки ручної роботи, з вашими ініціалами на тканинній кромці з конопель, ніби говорить, що спорт у вашому житті — невід'ємна його частина.

Забудьте про діаманти — жлобство і поганий смак. У ваших вухах побрязкують мідні сережки, інкрустовані уламками панцира померлої своєю смертю черепахи і виготовлені за індивідуальним замовленням самітниці з Брукліна, яка втекла від капіталізму й оселилася на острові Мауї ще в кінці 90-х.

Так, до речі, бути модним у 21 столітті — це не про одяг. Це про те, що людину цінують як особистість, а її голос чують. Тому щоранку ви розповідаєте своїм п'ятистам тисячам підписникам в інстаграмі і такій же кількості фоловерів у твіттері, як зробити своє харчування корисним.

Але не даєте порад (це не модно в нашому вільному від впливів світі!)

Ви знімаєте нативні сторіз про здорові сніданки зі своєї пустельної мегакухні в стилі loft, яку можна спокійно розділити на три чотирикімнатні квартири (головна цінність — НЕ оздоблення, а простір).

Усі продукти — винятково "органіка". Цільнозерновий хліб, м'ясо корови, що вільно пасеться на луках дикого Заходу, нефільтрований фруктовий сік і нерафінований цукор, овочі з Hollywood Farmers Market, які спеціально для вас вирощує знайомий фермер — усе просте, але знавці в курсі: це все в три рази дорожче, ніж у найближчому супермаркеті.

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Уявили себе в такій екосистемі? — відмінно. Тепер ви в тренді.

Одягнені зовсім не модно, але стильно.

Без пафосу, але з ретельно прихованою претензією.

Демократично, але безжально по відношенню до статусної інверсії.

Саме час випити безлактозне капучино з крафтового стаканчика на терасі Urth Caffé.

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