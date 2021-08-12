Своїх б'ють, чужі не бояться. Чому в Україні труять тих, хто приносить країні світову славу

Для того, щоб потрапити на Олімпіаду потрібно спочатку стати кращим спортсменом у своїй країні, а потім — одним із кращих на своєму континенті.

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Буде потрібно докласти 10 000 легендарних годин, тренуючись через біль, піт і кров, змінити кілька тренерів, знайти спонсорів, і, можливо, отримавши проблеми зі здоров'ям, взагалі відмовитися від мрії.

Але ось людина, яка обрала для себе виснажливий шлях спортсмена, нарешті на олімпіаді. І посідає... четверте місце.

Або не дай бог п'яте, восьме чи десяте. І їй з диванного мороку соцмереж кажуть: "Ганьба! Наші знову не взяли медаль!"

Розумію. Прикро.

Особливо, якщо цей спортсмен на олімпіаді не ти.

Але, даруйте! Адже навіть якщо спортсмен посів п'яте або навіть десяте місце, то все одно він у десятці, вдумайтеся — в ДЕСЯТЦІ — кращих спортсменів світу!

Скажіть, хто всі ці "перфекціоністи", які публічно критикують результат наших спортсменів на Олімпіаді?

Може, вони входять в десятку кращих у світі в своїй професії? — у десятку світових банкірів, страховиків, юристів, лікарів, інженерів, учителів, перукарів, адвокатів або хоча б підмітальників вулиць?

Підозрюю, що ні.

Але одне вони точно вміють робити блискуче — хейтити всіх і вся, вказуючи "світлий шлях", і паралельно загортаючи в "справедливий погляд на речі" свою ж власну неспроможність.

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А ще це ті ж самі люди, які напишуть розгромний допис про український сервіс у той час, коли їхня власна компанія по вуха в лайні (якщо вона взагалі існує звичайно), захейтять батьків 12-річної дівчинки-офіціантки в той час, як їхні власні діти до другої години ночі зависають у тіктоці й будуть ридати над мелодрамою в той час, як перипетії в житті їхніх близьких залишать їх байдужими.

"Липа. Скрізь суцільна липа", як сказав би Голден Колфілд.

Дивно влаштована людина. Стандарти приречені на те, щоб бути подвійними: тими, що пред'являються до інших, і тими, яких дотримуєшся ти сам.

Першоджерело.