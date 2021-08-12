Своих бьют, чужие не боятся. Почему в Украине травят тех, кто приносит стране мировую славу

Для того, чтобы попасть на Олимпиаду нужно сначала стать лучшим спортсменом в своей стране, а потом — одним из лучших на своем континенте.

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Потребуется положить 10 000 легендарных часов, тренируясь через боль, пот и кровь, сменить несколько тренеров, найти спонсоров, и, возможно, обнаружив проблемы со здоровьем, вообще отказаться от мечты.

Но вот человек, избравший для себя изнурительный путь спортсмена, наконец на олимпиаде. И занимает… четвертое место.

Или не дай бог пятое, восьмое или десятое. И ему из диванного мрака соцсетей говорят: "Позор! Наши опять не взяли медаль!"

Понимаю. Обидно.

Особенно, если этот спортсмен на олимпиаде не ты.

Но, помилуйте! Ведь даже если спортсмен занял пятое или даже десятое место, то все равно он в десятке, вдумайтесь — в ДЕСЯТКЕ — лучших спортсменов мира!

Скажите, кто все эти "перфекционисты", которые публично критикуют результат наших спортсменов на Олимпиаде?

Может, они входят в десятку лучших в мире в своей профессии? — в десятку мировых банкиров, страховщиков, юристов, врачей, инженеров, учителей, парикмахеров, адвокатов или хотя бы подметальщиков улиц?

Подозреваю, что нет.

Но одно они точно умеют делать блестяще — хейтить всех и вся, указывая "светлый путь", и параллельно заворачивая в "справедливый взгляд на вещи" свою же собственную несостоятельность.

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А еще это те же самые люди, которые напишут разгромный пост об украинском сервисе в то время, когда их собственная компания по уши в дерьме (если она вообще существует конечно), захейтят родителей 12-летней девочки-официантки в то время, как их собственные дети до двух ночи виснут в тиктоке и будут рыдать над мелодрамой в то время, как перипетии в жизни их близких оставят их безучастными.

"Липа. Везде сплошная липа", как сказал бы Холден Колфилд.

Удивительно устроен человек. Стандарты обречены на то, чтобы быть двойными: теми, что предъявляются к другим, и теми, которым следуешь ты сам.

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