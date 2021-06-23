У всех на устах. Зачем нужны хейтеры в соцсетях, хотя их никто не любит

С помощью специальной программы я отслеживаю упоминания своего имени в интернете. И считаю, что если за день обо мне не вспомнили минимум пять хейтеров, то день прошел зря — если ты не нужен хейтерам, значит ты неинтересен.

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"Бог создал людей разными, а я их всех уравнял!" — сказал бы Марк Цукерберг.

Сети позволяют высказываться на любую тему. Здесь у всех есть право на мнение — у блогера с миллионной аудиторией и у хейтера с анонимным аккаунтом.

О последствиях хейтерам можно не заботиться — в отличие от реального мира их не видно, их не достать, им не вмазать по морде.

Хейтеров никто не любит, но они точно нужны.

Хейтеры обостряют контрасты — сеть это любит.

Там, где хейтеры, там и фанаты.

Лайк или дизлайк — вам должно быть пофиг. Главное, чтобы о вас говорили.

Как привлечь внимание хейтеров?

1. Провоцируйте.

Высказывайте непопулярное мнение. Делайте это безапелляционно — сети признают только черное или белое. Как-то я сказала, что не стоит делить время на сезоны, дни — на рабочие и выходные, а людей — на мужчин и женщин.

В этой фразе каждая из категорий хейтеров нашла "свое". К примеру, адепты теории "гиперподключенности, ведущей к выгоранию на работе", прицепились к отсутствию выходных.

2. Используйте нецензурную лексику. Это Дао.

Мат нисколько не дискредитирует грамотное по сути высказывание, но точно вызовет негодование сторонников формы, а не содержания.

Но не переборщите. Все должно быть элегантно и к месту. Например, Евгений Черняк говорит, что "е*ашить надо". Попробуйте заменить "е*ашить" на "работать" и вы поймете, что первое мотивирует значительно лучше.

3. Создайте свои собственные острые цитаты.

Хейтеры любят выхватывать из контекста. Если нечего выхватить, то хейтить вас будет достаточно затруднительно. Например, когда-то в передаче Биг Мани я сказала фразу "Мочите конкурентов", она муссируется хейтерами до сих пор.

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4. Говорите голую правду. И даже утрируйте.

Особенность современного общества в том, что подавляющее большинство — заложники толерантного образа мышления и политкорректности взглядов, и не любит называть вещи своими именами.

Известный банкир Андрей Онистрат назвал свою книгу "Как я просрал банк". Был тут же осужден за резкость. Зато получил популярность. Но, как и в любой правде, в этом нет ничего предосудительного. Ведь банк он действительно просрал.

5. "Качайте" аудиторию.

Избегайте предсказуемости. Если вчера вы написали жесткий пост с использованием нецензурной лексики, то сегодня — трогательное эссе с воспоминаниями о лучшем друге детства.

Ксения Собчак говорит, вслед за Григорием Сковородой: "Мир ловил меня, но не поймал!" — и это действительно лучший девиз. Давая пищу для хейта сегодня, вы тут же забираете такую возможность завтра.

Хейтеры будут вынуждены ловить нужный момент и долго не потеряют интереса к вам. Как,впрочем, и все остальные.

6. Уделите внимание литературной композиции и слогу. Сети — это территория Слова.

Ваша цель — сделать текст хлестким и живым без использования афоризмов. Чем филиграннее высказывание, тем больше вас читают, тем чаще вы попадаете в рекомендации, соответственно, тем больше у вас как фанатов, так и хейтеров.

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7. Наращивайте аудиторию.

Весь холивар никак не связан с тем, что именно вы говорите. Он подогревается исключительно степенью вашей популярности. Никакие правила не сработают, если вы пишете для камерной аудитории. Но как только вы получите первую тысячу лайков, то мгновенно станете мишенью для хейтеров.

8. Отправляйте в бан.

Хейтеры потому и хейтеры, что пишут хейтерские комменты и грозятся отписаться (но не отписываются) Будьте первыми! Сразу в бан. Хотя нет, не сразу. Пожелайте им тоже что-нибудь!

Я вот, обычно желаю своим хейтерам семь лет без секса. Работает супер. Истинные хейтеры после этого еще и пост о вас напишут, создав флешмоб с хэштегом в виде вашей фамилии. А вам же этого и нужно. Ведь отрицательный пиар — это всего-лишь еще одна форма пиара.

Будьте на острие атаки. И да пребудет с вами внимание хейтеров!

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