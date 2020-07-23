Социальные сети — зло. Зло, прежде всего, потому, что количество людей разумных всегда меньше количества людей, умеющих нажимать на кнопки. Во много раз. Я не говорю, что сеть полна идиотов, хотя сеть реально полна идиотами. Я говорю о том, что умение пользоваться телефоном или планшетом, писать посты и собирать лайки не делает человека ни мыслителем, ни философом, ни ученым, ни журналистом. Никем оно его не делает. Человек, несмотря ни на что, ровно такой, какой есть на самом деле. Просто ему хочется видеть себя другим.

Я устал слушать постоянную бредовую конспирологию, маниакальные измышления о мировых правительствах, правящих всеми нами с помощью своих адептов и радиоволн из розетки. Зубодробительный идиотизм о плоской Земле, о том, что на самом деле американцы не были на Луне, о рептилоидах, таинственных цивилизациях, плачущих кровью статуях, чудесных исцелениях, НЛО и сексуально невоздержанных инопланетянах.

Мне осточертело слушать о том, что на самом деле замыслил Трамп, какие тайные планы у Авакова, что именно имел в виду Порошенко, и о чем думал Зеленский, когда смотрел по телевизору выступление Путина. Это не аналитика, не тайные знания, не прозрения и предвидения! Это тяжелый маниакальный бред людей, которые хотят повысить свою значимость за счет того, что вокруг них будут клубиться такие же ограниченные, слабообразованные особи, не обладающие даже основами логического мышления и базовыми знаниями.

По сути — это толпа ограниченных подростков, готовая поверить во все, что угодно. Отсюда же и жестокость, полное отсутствие эмпатии, неумение слушать, желание унижать и плевать на оппонента.

Законы обезьяньей стаи, простейшие маркеры "свой-чужой", рефлексы на базовом уровне — вы получили портрет 99% сегодняшнего сетевого сообщества.

В обычной жизни мы формируем свое окружение. Не без ошибок, но создаем вокруг себя круг людей, чьи взгляды не вызывают у нас яркого неприятия.

Они могут иметь другое мнение, причем, зачастую диаметрально противоположное нашему, но их интеллектуальный уровень, их базовые представления о добре и зле, о хорошем и плохом, о черном и белом близки к тому, что имеем мы.

Успешное формирование такого круга на протяжении всей жизни и его соответствие вашему внутреннему содержанию, один из важнейших маркеров того, что жизнь удалась.

В сети все иначе. Формируя вокруг себя круг единомышленников вы создаете "теплую ванну", не учитываете другие мнения и тенденции и, в результате, оказываетесь вне реальной картины окружающего мира. Вам в нем хорошо, тепло и сухо, но — вот незадача — никакого представления о том, что происходит за стенами сетевого обиталища вашей секты, вы и понятия не имеете.

Яркий пример тому - секта почитателей Порошенко.

Возмутились? Отлично.

Второй пример - секта таких же некритичных фанатов Зеленского.

На самом деле, различия между этими сообществами исключительно в имени божка, который поставлен в красном углу. Мышление совершенно одинаковое.

Я написал это потому, что в последние дни... да что уж там, в последние годы, вижу пугающую тенденцию. Я вижу, как общество теряет последние признаки человечности, окончательно дробясь на враждующие секты и стаи, утрачивает способность к критическому мышлению.

Даже в советские времена, когда господствовавшая идеология тщательно выжигала очаги инакомыслия, существовала прослойка критически настроенных людей. Сегодня же, в формально "свободном" обществе, услышать здравый голос практически невозможно. Иных уж нет, а другие, утерявшие веру в нормализацию жизни здесь, уже далече.

Если раньше в обществе прислушивались к голосу мыслящих интеллигентов, то нынче в цене агрессивные и деятельные человеконенавистники.

Ненавидеть всегда проще. Ненависть объединяет надежнее и крепче, чем любовь и взаимопонимание. Не думать и слепо верить удобнее, чем анализировать и сомневаться. Быть в стае куда комфортнее, чем одному.

И знаете, что реально пугает?

Стая победит. У нее больше шансов. Ее законы проще сформулированы. Она понятнее. Войти в нее легко, она охотно принимает "своих".

Но цивилизация рождается там, где стая превращается в племя. В общество. И чем сложнее законы в обществе, чем больше моральные аспекты преобладают над грубой силой, тем это общество развитей. Я бы хотел, чтобы к нам вернулось понимание важности моральных аспектов. Я искренне надеюсь на это. А еще, чтобы вернулась мода быть самым умным, а не самым сильным, накачанным и бездумным.

Чтобы вернулась мода читать, обсуждать прочитанное с друзьями, вместе ходить в театр или в кино, а потом общаться, не обливая друг друга помоями. Даже если вы разошлись во мнениях.

Но об этом можно только мечтать.

Помните, даже в обезьяньей стае правит самая умная, а не самая сильная, жестокая и доверчивая обезьяна. Это вас или огорчит, или утешит. В зависимости от того, к кому вы себя относите.

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Публикуется с разрешения автора.