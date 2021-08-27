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Искусство продавать себя. Что такое питчинг и как он работает в Америке

Консьюмеризм в Штатах возведен в культ. Все продается и все покупается. Не продашь ты, продаст другой. Хочешь заработать? — питчи! Продавай. Если нечего продавать — продавай себя.

Марина Авдеева
Марина Авдеева
основатель страховой компании "Арсенал-Страхование"
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консьюмеризм
Консьюмеризм в Штатах возведен в культ. Все продается и все покупается.

Главная компетенция американца, даже рядового, это питчинг.

Искусство питчить отделяет нас от них катастрофически и сразу.

Все, от официанта и до профессора Стэнфорда, умеют питчить просто блестяще!

Консьюмеризм в Штатах возведен в культ. Все продается и все покупается.

Не продашь ты, продаст другой.

Хочешь заработать? — питчи! Продавай.

Если нечего продавать — продавай себя! Пусть все знают какой ты.

Смело, нагло, с юмором и без боязни обидеть конкурентов.

"Никогда не говори плохо о своих конкурентах", "сравнивай себя с собой" — здесь эти техники не работают.

Говори все, что угодно! Все, что позволяет тебе продать.

И да, лучшее, что ты можешь сделать для своего покупателя — это одноминутное шоу.

— Эй, у вас на футболке написано "Palermo jazz". Cool! Но вы просто не слышали джаз, который играют в Голливуде!

— Пускаем только по брони. Мы же лучший ресторан Санта-Моники. Готовить лобстеров как мы, не умеет ни один шеф в мире. Сама я из Эквадора. У моих родителей креветочная ферма… Но об этом завтра. Бронирую столик для вас! Вы просто обязаны это попробовать.

— Я из Одессы, приехал сюда 46 лет назад, подрабатываю в Uber. Нравится ли мне? — Шутите? Раз я здесь и до сих пор не попросился обратно?! Вот визитка, звоните напрямую. Будем кататься — расскажу про Америку. Не захотите уезжать!

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Но парень-экскурсовод Universal Studio Tour, побил все рекорды. Он спокойно мог бы стать мотивационным спикером любого крутого ивента:

— Universal третья по величине кинокомпания в Америке. Но самая легендарная! По сравнению сами знаете с кем. И сейчас вы влюбитесь в нее! Вы готовы слушать истории???

Какая невероятная, но прекрасная наглость. И она работает!

Лучший продавец, которого я видела. И фантастический спикер.

Менеджеру-рабу, заучившему скрипты, до него как до Нью-Йорка пешком. Как и коучу, записавшемуся в спикеры, но забывшему энергию дома.

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Ушла фанатом Universal Studio.

Классическая Америка. Никто здесь не играет в поддавки ни с конкурентами, ни с покупателями.

Нет "неудобно", "волнуюсь" или "боюсь".

Каждый, от таксиста uber до стартапера кремниевой долины — "доставщик впечатлений" — рассказывает истории и питчит продукт, который продает.

Сторителлинг — король маркетинговых инструментов.

Питчинг — лучшая техника продаж.

Питчите свой продукт, свои компании, себя!

И не вздумайте стесняться.

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