Мистецтво продавати себе. Що таке пітчинґ і як він працює в Америці
Консюмеризм у Штатах зведений в культ. Все продається і все купується. Не продаси ти, продасть інший. Хочеш заробити? — пітчи! Продавай. Якщо нічого продавати — продавай себе.
Головна компетенція американця, навіть рядового, це пітчинґ.
Мистецтво пітчити відокремлює нас від них катастрофічно і відразу.
Усі, від офіціанта і до професора Стенфорда, вміють пітчити просто блискуче!
Консюмеризм у Штатах зведений в культ. Все продається і все купується.
Не продаси ти, продасть інший.
Хочеш заробити? — Пітчи! Продавай.
Якщо нічого продавати — продавай себе! Нехай всі знають який ти.
Сміливо, нахабно, з гумором і без боязні образити конкурентів.
"Ніколи не говори погано про своїх конкурентів", "порівнюй себе із собою" — тут ці техніки не працюють.
Говори все, що завгодно! Усе, що дозволяє тобі продати.
І так, краще, що ти можеш зробити для свого покупця — це однохвилинне шоу.
— Гей, у вас на футболці написано "Palermo jazz". Cool! Але ви просто не чули джаз, який грають в Голлівуді!
— Пускаємо тільки за бронюванням. Ми ж кращий ресторан Санта-Моніки. Готувати лобстерів як ми, не вміє жоден шеф у світі. Сама я з Еквадору. У моїх батьків ферма креветок… Але про це завтра. Бронюю столик для вас! Ви просто зобов'язані це спробувати.
— Я з Одеси, приїхав сюди 46 років тому, підробляю в Uber. Чи подобається мені? — Жартуєте? Якщо я тут і досі не попросився назад?! Ось візитка, телефонуйте безпосередньо. Будемо кататися — розповім про Америку. Не захочете їхати!Важливо
Але хлопець-екскурсовод Universal Studio Tour, побив усі рекорди. Він спокійно міг би стати мотиваційним спікером будь-якого крутого івенту:
— Universal третя за величиною кінокомпанія в Америці. Але найлегендарніша! Порівняно самі знаєте з ким. І зараз ви закохаєтесь в неї! Ви готові слухати історії???
Яке неймовірне, але прекрасне нахабство. І воно працює!
Кращий продавець, якого я бачила. І фантастичний спікер.
Менеджеру-рабу, який завчив скрипти, до нього як до Нью-Йорка пішки. Як і коучу, який записався в спікери, але забув енергію вдома.Важливо
Пішла фанатом Universal Studio.
Класична Америка. Ніхто тут не грає в піддавки ні з конкурентами, ні з покупцями.
Немає "незручно", "хвилююся" або "боюся".
Кожен, від таксиста uber до стартапера кремнієвої долини — "постачальник вражень" — розповідає історії і пітчить продукт, який продає.
Сторітелінг — король маркетингових інструментів.
Пітчинґ — найкраща техніка продажів.
Пітчи свій продукт, свої компанії, себе!
І не здумайте соромитися.