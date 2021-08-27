Мистецтво продавати себе. Що таке пітчинґ і як він працює в Америці

Головна компетенція американця, навіть рядового, це пітчинґ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Мистецтво пітчити відокремлює нас від них катастрофічно і відразу.

Усі, від офіціанта і до професора Стенфорда, вміють пітчити просто блискуче!

Консюмеризм у Штатах зведений в культ. Все продається і все купується.

Не продаси ти, продасть інший.

Хочеш заробити? — Пітчи! Продавай.

Якщо нічого продавати — продавай себе! Нехай всі знають який ти.

Сміливо, нахабно, з гумором і без боязні образити конкурентів.

"Ніколи не говори погано про своїх конкурентів", "порівнюй себе із собою" — тут ці техніки не працюють.

Говори все, що завгодно! Усе, що дозволяє тобі продати.

І так, краще, що ти можеш зробити для свого покупця — це однохвилинне шоу.

— Гей, у вас на футболці написано "Palermo jazz". Cool! Але ви просто не чули джаз, який грають в Голлівуді!

— Пускаємо тільки за бронюванням. Ми ж кращий ресторан Санта-Моніки. Готувати лобстерів як ми, не вміє жоден шеф у світі. Сама я з Еквадору. У моїх батьків ферма креветок… Але про це завтра. Бронюю столик для вас! Ви просто зобов'язані це спробувати.

— Я з Одеси, приїхав сюди 46 років тому, підробляю в Uber. Чи подобається мені? — Жартуєте? Якщо я тут і досі не попросився назад?! Ось візитка, телефонуйте безпосередньо. Будемо кататися — розповім про Америку. Не захочете їхати!

Важливо

Непомітна розкіш. Чому бути модним у 21 столітті — це не про одяг

Але хлопець-екскурсовод Universal Studio Tour, побив усі рекорди. Він спокійно міг би стати мотиваційним спікером будь-якого крутого івенту:

— Universal третя за величиною кінокомпанія в Америці. Але найлегендарніша! Порівняно самі знаєте з ким. І зараз ви закохаєтесь в неї! Ви готові слухати історії???

Яке неймовірне, але прекрасне нахабство. І воно працює!

Кращий продавець, якого я бачила. І фантастичний спікер.

Менеджеру-рабу, який завчив скрипти, до нього як до Нью-Йорка пішки. Як і коучу, який записався в спікери, але забув енергію вдома.

Важливо

Перепрошую, що забираю ваш час. Вісім фраз продавців, які вбивають продажі

Пішла фанатом Universal Studio.

Класична Америка. Ніхто тут не грає в піддавки ні з конкурентами, ні з покупцями.

Немає "незручно", "хвилююся" або "боюся".

Кожен, від таксиста uber до стартапера кремнієвої долини — "постачальник вражень" — розповідає історії і пітчить продукт, який продає.

Сторітелінг — король маркетингових інструментів.

Пітчинґ — найкраща техніка продажів.

Пітчи свій продукт, свої компанії, себе!

І не здумайте соромитися.

Першоджерело.