Перепрошую, що забираю ваш час. Вісім фраз продавців, які вбивають продажі

Зібрала вам фрази продавців, які вбивають продаж. Не треба так говорити. Передайте всім продавцям.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Перепрошую, що забираю ваш час.

Позиція вибачення не підходить, особливо коли ти хочеш щось попросити або продати. ️Може, ти і не відволікав людину. А тепер поставив наголос, і вона так почне думати. Якщо пропонуєш якусь фігню, у якій сам не впевнений, не підходь узагалі. Гербалайф, наприклад. Або Ейвон. Жодна людина у світі не повинна думати, що ти її відволікаєш. Тим більше, якщо вона твій клієнт.

Я б хотів…

Під час здійснення покупки людині немає діла до твоїх бажань. Те, що потрібно тобі, клієнта взагалі не повинно турбувати. Ти йому потрібен для того, щоб вирішити його проблеми, а не свої.

Важливо

"Я вас почув". П'ять фраз, які вбивають вашу комунікацію із співрозмовником

Ви можете мені довіряти.

Завжди хочеться відразу запитати "З чого б це раптом я повинна довіряти якійсь незнайомій людині?". Коротше, фраза — паразит, яку зазвичай використовують для зв'язки слів агресивні продавці.

Якщо бути чесним…

Тобто, до цієї фрази ти не був зі мною чесним? Дуже шкода, звичайно, усе, поки що. Пилосос нехай твоя мама собі купить тоді.

А ви можете собі це дозволити?

Ні, я просто йшла прогулювалася повз салону з мерседесами і вирішила туди зайти. Із самого ранку о 10:00. На Петрівці. Дебільне питання, але, напевно, я занадто просто одягнена для салону Мерседес, піду сходжу до їхніх сусідів — Ауді.

Але і це ще не все...

Відразу починає дратувати і нагадує магазин на дивані в 90-і роки. Або ОККО з їхніми нескінченними перерахуваннями на касі всіх товарів магазину від кави, омивача і до пиріжків з хот-догами. Дивуюся, як вони ще прокладки в цей список не додали. Або презервативи.

Важливо

Діти та гроші. З якого віку потрібно вчитися заробляти?

А що ви хочете?

У салоні Мерседес. Та нічого вже не хочу. Просто повз йшла. Побачила значок від Мерседеса — сподобалося. Хочу замовити собі брелок на ключі.

Я вам дуже рекомендую...

... цей пиріжок, ми вчора їли його всім колективом і не отруїлися.

Особисті рекомендації залиште при собі. Я взагалі не люблю пиріжки. І мені все одно, що вам там подобається. Мене турбую я. Дивитися п.2.

Уявімо, що я клієнт. І в мене взаємодія з продавцем. Заплющте очі, як дочитаєте, і опрацюйте кожен пункт уже без моїх підказок! Я у вас вірю.

Не дякуйте!

Першоджерело.