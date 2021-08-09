"Я вас почув". П'ять фраз, які вбивають вашу комунікацію із співрозмовником
П'ять фраз, які краще не вживати в розмовах з іншими людьми, щоб не виглядати токсичним співрозмовником.
Фрази, які вбивають комунікацію зі співрозмовником.
"Я вас почув".
Начебто звучить культурно, але з якимось таким глузуванням. Можна ж відповісти "добре", "ок". А "я вас почув" звучить низькоштибно і нешанобливо. Типу — йди ти нафіг.
"При всій повазі".
Фраза, після якої точно піде якась фігня. Припустимо: "Валентин Петрович, при всій повазі, але ви м@дак". Навіщо ці підводки? Скажи прямо, без зайвих зворотів.
"Просто нагадую".
Навіщо мені нагадувати? У мене все відмінно з пам'яттю, — подумає будь-який ваш співрозмовник, і образиться.
"Все буде добре"
А якщо не буде? Звідки співрозмовнику знати, як воно буде? Начебто, говорять цю фразу для того, щоб підтримати співрозмовника, а звучить це твердження, ніби від тебе відмахнулися.
"Я так і знав!"
Показувати свою перевагу над людиною в бесіді — це удар нижче пояса. Краще вже промовчати.
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