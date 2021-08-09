"Я вас почув". П'ять фраз, які вбивають вашу комунікацію із співрозмовником

Фрази, які вбивають комунікацію зі співрозмовником.

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"Я вас почув".

Начебто звучить культурно, але з якимось таким глузуванням. Можна ж відповісти "добре", "ок". А "я вас почув" звучить низькоштибно і нешанобливо. Типу — йди ти нафіг.

"При всій повазі".

Фраза, після якої точно піде якась фігня. Припустимо: "Валентин Петрович, при всій повазі, але ви м@дак". Навіщо ці підводки? Скажи прямо, без зайвих зворотів.

"Просто нагадую".

Навіщо мені нагадувати? У мене все відмінно з пам'яттю, — подумає будь-який ваш співрозмовник, і образиться.

"Все буде добре"

А якщо не буде? Звідки співрозмовнику знати, як воно буде? Начебто, говорять цю фразу для того, щоб підтримати співрозмовника, а звучить це твердження, ніби від тебе відмахнулися.

"Я так і знав!"

Показувати свою перевагу над людиною в бесіді — це удар нижче пояса. Краще вже промовчати.

Першоджерело.

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