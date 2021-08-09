Біс культури. Чому "бути культурною людиною" вже не обов'язково

Цікаво, що суперечки про культуру викликають до сих пір найбільший ажіотаж і попит у широкої публіки. Усім цікаво поговорити про культуру, навіть якщо вони при цьому поняття не мають, про що власне кажуть.

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Я, звичайно, не про культуру у вузькому сенсі ("Культуру в маси!"), коли її розуміють як мистецтво, і не про культуру в широкому сенсі ("Трипільська культура"), коли її розуміють як сукупність всієї людської діяльності.

Я про ту культуру, яку Наше_Все_Вікі визначає, як "набір правил, які вимагають від людини певної поведінки з властивими йому переживаннями та думками, тим самим керуючи ним". ( "Керуючи", Карле! І вони не жартують!)

І з цієї точки зору будь-який багатотисячний хайп на модні нині теми — про щеплення, про носіння масок, про мову спілкування, про манеру одягатися, про виховання дітей, про сприйняття історії або про ставлення до держави — це суперечка про культуру.

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Просто в одних людей цей "набір правил, які вимагають поведінки" кардинально відрізняється від набору співгромадян або спів-фейсбучників.

Тому подібні суперечки, безумовно, шалено захопливі, але абсолютно безплідні.

Адже найчастіше в таких суперечках, висловлюючи зважену позицію словами на кшталт: "Неадекват! Тварина некультурна! Перехрестися!" — ми насправді маємо на увазі: "Твій набір правил поведінки мене абсолютно не задовольняє.

На, візьми мій набір правил, він значно кращий! "

Я особисто не вживаю слово "некультурний" як лайку рівно з тих пір, як раптом зрозуміла, що сама є людиною не особливо культурним.

Чого вже там: не тільки музейна дама точно знає, що та коли говорити, носити, думати, але й який-небудь явний гопник, що сидить на "кортанах" у "магаза", голосно слухає добру "репчину", яка "качає", і лузати сємки під "зачотне пивко" є в цьому сенсі набагато культурнішою людиною, ніж я. Тому що — абсолютно правильно! — такий гопник має точний набір правил, які визначають його поведінку, переживання та думки.

Підліток, який слухає пекельні звуки на граничній гучності, не менше культурний, ніж професор, який прийшов у філармонію насолодитися Шопеном або Бахом.

І агресивний чоловік середніх років, який говорить в кафе: "Ей, відійдемо-вийдемо, козел!" — іншого чоловіка, який посмів запросити його даму на танець або зробити їй комплімент, — він теж гранично культурний. Просто його культура диктує, що в цій ситуації він повинен говорити, думати та діяти саме так.

Навіть якщо насправді йому анітрохи не хочеться "відходити-виходити", і він зовсім не агресивний, і не особливо зацікавлений у цій конкретній жінці — все одно, культура диктує.

І, мабуть, рівно в той момент, коли до мене дійшло, що будь-яка культура диктує не тільки правила поведінки, але й конкретні переживання, але й думки, які я повинна проживати з кожного приводу ... я вважала себе абсолютно некультурною людиною.

Усе-таки мені цікавіше придумувати свій індивідуальний набір правил поведінки. Частково винаходячи давно відомий велосипед, частково висмикуючи ці правила з різних культур — дідько з ним! — але самостійно.

І вже тим більше, самій вирішувати, що мені думати та відчувати.

Звичайно, тут можна заперечити, що мій приватний набір правил завжди буде обмежений колючим дротом закону, частоколом домінуючих у суспільстві культур і глибоким ровом тієї культури, яку вбили в мене в дитинстві.

Але тут я заперечу, що повага до закону взагалі-то не властива жодній із безлічі культур нашої країни, так що не будемо згадувати закон всує. А домінуючої культури у нас давно немає, і все так надійно змішалося, що одні й ті ж люди ненавидять афроамериканців, цілують ручку дамам при зустрічі, беруть хабарі, носять вишиванку, ходять до церкви та мріють про загальне рівноправ'я в суспільстві найближчого майбутнього, не бачачи в тому ні краплі протиріччя.

Мабуть, єдиною цінністю справжньої культури була цілісність цього набору правил, його доречність і внутрішня несуперечливість. Але і це єдине — змиріться! — втрачено назавжди.

І прийшло чудовий, небувалий, страшний час, коли бути культурною людиною зовсім не обов'язково. Я б навіть закликала вас всіх бути якомога менш культурними людьми, але, думаю, час для цього ще не настав — зарано.

Перетравимо останки колишніх культур, перш ніж перейти до вироблення власної, внутрішньої. Не будемо квапити природний хід подій.

Але все ж ... зізнайтеся, ви теж, говорячи про когось: "Яка некультурна людина!" — маєте на увазі щось на кшталт: "Жахлива, погана людина! От би вбити його або хоча б змусити вести себе правильно"?

Або все-таки робите наступний крок — і думаєте: "О, який цікавий набір правил! Мабуть, такого мені ще не зустрічалося"?

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