Бес культуры. Почему "быть культурным человеком" уже не обязательно

Интересно, что споры о культуре вызывают до сих пор наибольший ажиотаж и спрос у широкой публики. Всем интересно поговорить о культуре, даже если они при этом понятия не имеют, о чем, собственно говорят.

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Я, конечно, не о культуре в узком смысле ("Культуру в массы!"), когда ее понимают как искусство, и не о культуре в широком смысле ("Трипольская культура"), когда ее понимают как совокупность всей человеческой деятельности.

Я о той культуре, которую Наше_Все_Вики определяет, как "набор правил, которые предписывают человеку определенное поведение с присущими ему переживаниями и мыслями, оказывая на него тем самым управленческое воздействие". ("Управленческое", Карл! и они не шутят!)

И с этой точки зрения любой многотысячный хайп на модные нынче темы — о прививках, о ношении масок, о языке общения, о манере одеваться, о воспитании детей, о восприятии истории или об отношении к государству — это спор о культуре.

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Просто у одних людей этот "набор правил, предписывающих поведение" кардинально отличается от набора сограждан или со-фейсбучников.

Поэтому подобные споры, безусловно, безумно увлекательны, но совершенно бесплодны.

Ведь чаще всего в таких спорах, выражая взвешенную позицию словами вроде "Неадекват! Тварь некультурная! Окстись!" — мы на самом деле имеем в виду: "Твой набор правил поведения меня совершенно не удовлетворяет.

На, возьми мой набор правил, он значительно лучше!"

Я лично не употребляю слово "некультурный" как ругательство ровно с тех пор, как вдруг сообразила, что сама являюсь человеком не особо культурным.

Чего уж там: не только музейная дама, точно знающая, что и когда говорить, носить, думать, но и какой-нибудь явный гопник, сидящий на "кортанах" у "магаза", громко слушающий добрую "рэпчину", которая "качает", и лузгающий семки под "зачетное пивко" является в этом смысле гораздо более культурным человеком, чем я. Потому что — совершенно верно! — такой гопник имеет точный набор правил, предписывающих его поведение, переживания и мысли.

Подросток, слушающий адские звуки на предельной громкости, не менее культурен, чем профессор, пришедший в филармонию насладиться Шопеном или Бахом.

И агрессивный мужчина средних лет, говорящий в кафе: "Эй, отойдем-выйдем, козел!" — другому мужчине, который посмел пригласить его даму на танец или сделать ей комплимент, — он тоже предельно культурен. Просто его культура диктует, что в данной ситуации он должен говорить, думать и действовать именно так.

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Даже если на самом деле ему нисколько не хочется "отходить-выходить", и он вовсе не агрессивен, и не особенно заинтересован в этой конкретной даме -все равно, культура диктует.

И, пожалуй, ровно в тот момент, когда до меня дошло, что любая культура диктует не только правила поведения, но и конкретные переживания, но и мысли, которые я должна проживать по каждому поводу… я сочла себя абсолютно некультурным человеком.

Все-таки мне интереснее придумывать свой индивидуальный набор правил поведения. Частично изобретая давно известный велосипед, частично надергивая эти правила из разных культур — черт с ним! — но самостоятельно.

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И уж тем более, самой решать, что мне думать и чувствовать.

Конечно, тут можно возразить, что мой частный набор правил всегда будет ограничен колючей проволокой закона, частоколом доминирующих в обществе культур и глубоким рвом той культуры, которую вбили в меня в детстве.

Но тут я возражу, что уважение к закону вообще-то не присуще ни одной из множества культур нашей страны, так что не станем поминать закон всуе. А доминирующей культуры у нас давно нет, и все так надежно смешалось, что одни и те же люди ненавидят афроамериканцев, целуют ручку дамам при встрече, берут взятки, носят вышиванку, ходят в церковь и мечтают о всеобщем равноправии в обществе ближайшего будущего, не видя в том ни капли противоречия.

Пожалуй, единственной ценностью настоящей культуры являлась цельность этого набора правил, его уместность и внутренняя непротиворечивость. Но и это единственное — смиритесь! — утрачено навсегда.

И пришло восхитительное, небывалое, страшное время, когда быть культурным человеком вовсе не обязательно. Я бы даже призвала вас всех быть как можно менее культурными людьми, но, думаю, время для этого еще не пришло — рановато.

Переварим останки прежних культур, прежде чем перейти к вырабатыванию собственной, внутренней. Не будем торопить естественный ход событий.

Но все же… признайтесь, вы тоже, говоря о ком-то: "Какой некультурный человек!" — имеете в виду что-нибудь вроде: "Ужасный, плохой человек! Вот бы убить его или хотя бы заставить вести себя правильно"?

Или все-таки делаете следующий шаг — и думаете: "О, какой занятный набор правил! Пожалуй, такого мне еще не встречалось"?

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