Дистанционное обучение, как "прививка от глупости". Субьективные заметки по поводу 1 сентября

У меня неплохо развито воображение, и я довольно ясно представляла себе, что начнется в школе, когда с началом нового учебного года туда ринутся ученики, вооруженные антисептиками, масками и новыми уморительными (какое, однако, подходящее слово!) правилами.

Поэтому за вариант дистанционного обучения мы ухватились с радостью. Обидно, правда, что именно наш класс оказался закреплен за школой не в центре родной Одессы, а "на выселках" — на поселке Котовского. Обидно в основном потому, что ездить туда-сюда с неизбежными справками/заявлениями далековато. Зато появляется бесценный интересный опыт и материал для сравнения.

Так, в образце заявления, который дают в нашей "центровой"(потому что находится она в центре города) школе, я нахожу обычно одну-две ошибки. А в поселковых образцах заявления ошибок поболее: три-четыре.

Есть отличия и в манере общения. Секретарь директора в нашей "центровой" школе, кажется, просто ненавидит всех землян со страстью какой-то прямо негуманоидной. А секретарь директора в поселковой школе чрезвычайно мила и любезна, а также подробна в указаниях. Говорит, например:

— А теперь берите стуло, садитесь и пишите...

И поначалу даже пугаешься немного: экая высокообразованная женщина! Даже простую ручку шариковую называет "стило", не хухры-мухры! А потом понимаешь: нет, "стуло" — это вот оно, на четырех ножках, в просторечии — стул. И садишься на стуло, чего уж там, не начинать же знакомство со спора... Правда, бормочешь ехидно под нос: "Ой, сяду я на стуло! Ой, да изогнусь сутуло...". Но так, чтобы не слышали, конечно.

Потому что ведь, кто его знает? Может быть, теперь, после всех реформ, это "стуло" — и есть та самая речевая норма?

Ведь говорил же нам накануне классный руководитель в "центровой" школе, что обучение теперь будет строго на украинском. Но, как бы не сразу. -- Один, — говорит, — урок на русском, другой на украинском, а потом полурока на русском, полурока на украинском, а потом уже словечко на русском, словечко на украинском! Вот так и получится...

— Суржик! — радостно угадала я.

— Так и получится чистый украинский! — строго пояснил классрук.

А потом ещё пояснил, что красный лак с ногтей заставит учениц смывать водичкой. И когда кто-то из непонятливых родителей уточнил, что лак же водой не смывается, классрук пояснил, что в том-то и шутка. И кое-кто из родителей даже немного смеялся и выкрикивал нервно:

— Правильно! Вы давайте, это, пожестче с нашими детьми, пожестче! Совсем в них дисциплины нет и понимания! "

— Дистанционка, только дистанционка!.." — стонала я про себя.

Когда вечером подруга поинтересовалась, не боюсь ли я, что в качестве образования мы сильно потеряем, я только махнула рукой:

— Мои главные надежды связаны в основном с неудачами нашей образовательной системы.

То есть, я изо всех сил надеюсь, что у них не получится. Не получится привить моим детям свои неправильные речевые конструкции, например, или бытовое хамство, или любовь к плохой псевдопатриотической поэзии, или ненависть к математике, или гендерные предрассудки, или неуверенность в себе, или привычку "быть как все" и трусливо молчать...

Конечно, от всего этого полностью не убережешь. Но я научила детей смеяться в ответ на фразу: "Я взрослый человек с высшим образованием, поэтому вы обязаны меня уважать!".

Так что, какая-никакая, а прививка от глупости у них есть.

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Публикуется с разрешения автора.