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В гостях и дома. Можно ли критиковать Украину и почему украинцы имеют на это полное право

Украина — это наша страна, наш дом. И по этой причине мы имеем право не любить в нем все, что нам не нравится и называть вещи своими именами: уродливое — уродливым, дырявое — дырявым, а грязное — грязным. И пытаться изменить то, что нам не нравится. Изменить, обновить, улучшить — а не полюбить.

Тая Найденко
Тая Найденко
поэт, журналист
36
патриотическое граффити
Украина — это наша страна, наш дом. И по этой причине мы имеем право не любить в нем все, что нам не нравится

"Полюби Украину за ее певучий язык, за ее прекрасные песни, за ее уникальные народные традиции, кухню и народные костюмы, за ее красавиц-женщин и мужчин-воинов, за ее великую историю…"

Ну уж нет, дорогие мои, уж простите!

Самые прекрасные песни, как по мне, у французов. И это не значит, что теперь я должна как-нибудь особенно полюбить Францию целиком.

Самый певучий язык, как по мне, португальский — часами бы слушала, даже ни слова не понимая, потому что удивительно красиво! Но в саму Португалию даже ехать не хочу, не то что жить там и любить каких-нибудь португальцев.

Самые уникальные народные традиции я встречала у малых народов, которых и названий не помню. Не народы даже, а племена какие-то, но зато в одном таком племени человеку нельзя владеть вещью, которую он не может сделать сам, например.

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А в другом племени у женщины может быть несколько мужей, что не только действительно уникально с точки зрения народных традиций, но и довольно-таки удобно, как по мне. Но не люблю я эти племена, вот хоть убейте! (Прим.: пожалуйста, не убивайте меня, это всего лишь фигура речи)

Самые красивые женщины, на мой взгляд, живут в Индии, а самые красивые мужчины в мире — ирландцы, а самые великие и благородные воины — индейцы, это мы еще по книгам Фенимора Купера отлично помним.

Но я не хочу ни в резервацию индейцев, ни в Индию, ни в Ирландию (хотя в Ирландию все-таки съезжу, интересно же посмотреть, сколько там этих красавчиков на самом деле!).

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Что там дальше? Самые красивые народные костюмы — в Грузии. А самая великая история, как по мне, у Британии. И туда мне тоже не надо. Потому что любят ведь не за что-то.

Потому что если уж вам, дорогие мои, так срочно нужно, чтобы я полюбила Украину (а если бы вам не было нужно, то почему бы вы кричали "Полюби!" из каждого утюга и на каждом углу?), потому что если вы прямо кушать не можете, пока я не полюблю Украину, то не переживайте, пожалуйста, и поешьте уже, наконец!

Я ведь уже люблю Украину.

Больше того — ее любит подавляющее большинство украинцев.

Просто потому, что это — наша страна, наш дом.

И по этой же причине мы имеем право не любить тут все, что нам не нравится. Потому что это в гостях вы должны вежливо хвалить невкусный салат, безвкусные обои, жуткую прическу бабушки и невоспитанных детей. Потому что в гостях.

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А дома вы тычете пальцем во все, что вам не нравится, и называете вещи своими именами: уродливое — уродливым, дырявое — дырявым, а грязное — грязным. И пытаетесь изменить то, что вам не нравится. Изменить, обновить, улучшить — а не полюбить.

Потому что дома вы — дома. Дома вы в своем праве.

И я тут — дома.

Так что не нужно щедро дарить мне язык, вышиванку, веночек, историю, вареники с вишней и борщ — спасибо, но все это уже мое.

Подарите мне что-нибудь, чего пока нет: безопасность, взаимоуважение, правовое государство, стабильную экономику, хорошее образование для детей, культуру, которая будет интересна на международном уровне…

Уж как сильно я уже люблю Украину, но, клянусь, такие подарки наверняка вывели бы мои чувства к стране на новый, еще небывалый уровень страсти!

Впрочем, добрый борщ и хорошие вареники с вишней я тоже охотно приму в дар во имя нашей общей любви к Украине.

Но хотелось бы все-таки получать их не на фото и не в качестве идеи, а в натуральном, так сказать, виде: в горшочке, в кастрюле, в прочей какой-нибудь объемной посуде…

Ведь когда нет ни перспектив, ни уважения, ни правового государства, глупо отказываться от хорошего вареника с вишней, верно?

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