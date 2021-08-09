"Я вас услышал". Пять фраз, которые убивают вашу коммуникацию с собеседником
Пять фраз, которые лучше не употреблять в разговорах с другими людьми, чтобы не выглядеть токсичным собеседником.
Фразы, которые убивают коммуникацию с собеседником.
"Я вас услышал".
Вроде бы звучит культурно, но с какой-то такой издевкой. Можно ведь ответить "хорошо", "ок". А "я вас услышал" звучит похабно и неуважительно. Типа — иди ты нафиг.
"При всем уважении".
Фраза, после которой точно пойдет какая-то фигня. Допустим: "Валентин Петрович, при всем уважении, но вы м@дак". Зачем эти подводки? Скажи прямо, без лишних оборотов.
"Просто напоминаю".
Зачем мне напоминать? У меня все отлично с памятью, — подумает любой ваш собеседник, и оскорбится.
"Все будет хорошо"
А если не будет? Откуда собеседнику знать, как оно будет? Вроде бы, говорят эту фразу для того, чтобы поддержать собеседника, а звучит это утверждение, как будто от тебя отмахнулись.
"Я так и знал!"
Показывать свое превосходство над человеком в беседе — это удар ниже пояса. Лучше уже промолчать.
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