Діти та гроші. З якого віку потрібно вчитися заробляти?

Давати гроші дітям чи підказувати, як заробляти?

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Днями зайшла з дітьми чергова розмова про те, як я у своєму дитинстві гроші заробляла. Коротше, друзі, я видала всі наші секрети 90-х. Розповіла дітям, які були в моєму дитинстві варіанти заробітку в їхньому віці.

1. Мені ніхто не давав на кишенькові витрати. У родині просто не було грошей на це.

2. Ми здавали пляшки з-під лимонаду, молока та кефіру. Я не пам'ятаю скільки в копійках, але точно вистачало на 2-3 морозива та булочку. Але, я зазвичай витрачала не всі відразу, а збирала.

3. Здача після покупок. Завжди залишалася якісь копійки. Я приносила здачу бабусі / мамі, але вони віддавали мені все або частину.

4. У нас був город і дача. Все, що було надлишком, після законцервованих овочів, фруктів, пущених на варення і компот — бабуся продавала на місцевому ринку. Бувало, їй вистачало півгодини, щоб все забрали, бувало — півдня. Іноді вона брала мене із собою і я продавала, і вже з виручки вона віддавала мені мою частину.

5. Все описане вище — мій досвід до 11 років. Я займалася великим тенісом й іноді там дарували гроші за призові місця на змаганнях.

6. У 14 років я проходила оплачувану практику в крупній (для маленького міста цілком великій) компанії. Працювала помічником секретаря і потім секретарем. Там отримала свою першу зарплату.

7. У 15 років, коли у мене загинув батько, я влітку влаштувалася працювати нічним адміном в інтернет-клуб. Так, тоді ноут або комп'ютер був навіть не в кожному дворі... я переходила в 11-й клас, і це було жорстке для мене літо. Потім я перейшла на зміни в другу половину дня. І весь рік в 11 класі, я вчилася до 14:00, а працювала з 15:00 до 22:00. З того часу я працюю постійно.

А вам батьки давали гроші в дитинстві? Чи підказували як заробити?

Як ви заробили свої перші гроші? Чи даєте ви дітям гроші, з якого віку і за що? З якого віку, на вашу думку, діти повинні працювати?

Першоджерело.