Дети и деньги. С какого возраста нужно учиться зарабатывать?

Давать ли деньги детям или подсказывать, как зарабатывать?

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На днях зашел с детьми очередной разговор о том, как я в своем детстве деньги зарабатывала. Короче, ребята, я выдала все наши секреты 90-х. Рассказала детям, какие были в моем детстве варианты заработка в их возрасте.

1. Мне никто не давал на карманные расходы. В семье просто не было денег на это.

2. Мы сдавали бутылки из-под лимонада, молока и кефира. Я не помню сколько в копейках, но точно хватало на 2-3 мороженых и булочку. Но, я обычно тратила не все сразу, а копила.

3. Сдача после покупок. Всегда оставалась какие-то копейки. Я приносила сдачу бабушке/маме, но они отдавали мне все или часть.

4. У нас был огород и дача. Все, что было излишком, после закатанных овощей, фруктов, пущенных на варенье и компот — бабушка продавала на местном рынке. Бывало, ей хватало получаса, чтобы все забрали, бывало — полдня. Иногда она брала меня с собой и я продавала, и уже с выручки она отдавала мне мою часть.

5.Все описанное выше — мой опыт до 11 лет. Я занималась большим теннисом и иногда там дарили деньги за призовые места на соревнованиях.

6. В 14 лет я проходила оплачиваемую практику в крупной (для маленького города вполне крупной) компании. Работала помощником секретаря и потом секретарем. Там получила свою первую зарплату.

7. В 15 лет, когда у меня погиб отец, я летом устроилась работать ночным админом в интернет-клуб. Да, тогда ноут или компьютер был даже не в каждом дворе… я переходила в 11-й класс, и это было жесткое для меня лето. Потом я перешла в смены во вторую половину дня. И весь год в 11 классе, я училась до 14:00, а работала с 15:00 до 22:00. С того времени я работаю постоянно.

А вам родители давали деньги в детстве? Или подсказывали как заработать?

Как вы заработали свои первые деньги? Даете ли вы детям деньги, с какого возраста и за что? С какого возраста, по вашему мнению, дети должны работать?

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