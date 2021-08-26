Простите, что отнимаю ваше время. Восемь фраз продавцов, которые убивают продажи

Собрала вам фразы продавцов, которые убивают продажи. Не надо так говорить. Передайте всем продажникам.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Простите, что отнимаю ваше время.

Позиция извинения не подходит, особенно когда ты хочешь что-то попросить или продать. ️Может, ты и не отвлекал человека. А теперь поставил ударение, и он так начнет думать. Если предлагаешь какую-то фигню, в которой сам не уверен, то не подходи вообще. Гербалайф, например. Или Эйвон. Ни один человек в мире не должен думать, что ты его отвлекаешь. Тем более, если он твой клиент.

Я бы хотел…

Во время совершения покупки человеку нет дела до твоих хотелок. То, что нужно тебе, клиента вообще не должно заботить. Ты ему нужен для того, чтобы решить его проблемы, а не свои.

Важно

"Я вас услышал". Пять фраз, которые убивают вашу коммуникацию с собеседником

Вы можете мне доверять.

Всегда хочется сразу спросить "С чего бы это вдруг я должна доверять какому-то незнакомому человеку?". Короче, фраза — паразит, которую обычно используют для связки слов агрессивные продавцы.

Если быть честным…

То есть, до этой фразы ты не был со мной честным? Очень жаль, конечно, все, пока. Пылесос пусть твоя мама себе купит тогда.

А вы можете себе это позволить?

Нет, я просто шла прогуливалась, такая, мимо салона с мерседесами и решила туда зайти. С самого утра в 10:00. На Петровке. Дебильный вопрос, но, наверное, я слишком просто одета для салона Мерседес, пойду схожу к их соседям — Ауди.

Но и это еще не все…

Сразу начинает раздражать и напоминает магазин на диване в 90-е годы. Или ОККО с их бесконечными перечислениями на кассе всех товаров магазинов от кофе, омывателя и до пирожков и хот-догов. Удивляюсь, как они еще прокладки в этот список не добавили. Или презервативы.

Важно

Дети и деньги. С какого возраста нужно учиться зарабатывать?

А что вы хотите?

В салоне Мерседес. Да ничего уже не хочу. Просто мимо шла. Увидела значок от Мерседеса — понравилось. Хочу заказать себе брелок на ключи.

Я вам очень рекомендую…

…этот пирожок, мы вчера ели его всем коллективом и не отравились.

Личные рекомендации оставьте при себе. Я вообще не люблю пирожки. И мне все равно, что вам там нравится. Меня волную я. Смотреть п.2.

Представим, что я клиент. И у меня взаимодействие с продавцом. Закройте глаза, как дочитаете, и проработайте каждый пункт уже без моих подсказок! Я в вас верю.

Не дякуйте!

Первоисточник.