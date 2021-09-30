Невидимый "хиджаб". Почему Украина не так далека от Афганистана, как кажется

"Если женщине и место в бизнесе, то почему бы не выбрать ресторан или салон красоты? В мужском бизнесе женщина становится жесткой, пропитывается грязью. Кто она после этого? Как чувствует себя ее муж (наверняка "тряпка")? И чем она способна накормить своих детей, кроме дерьма?" (с)

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21 век. Цитата, прозвучавшая на одном из предпринимательских форумов в адрес женщин — предпринимателей.

Не спешите хейтить. Цитата с благим подтекстом. Принадлежит одному очень симпатичному во всех отношениях парню, который лишь хотел уберечь неоскверненных дыханием большого бизнеса женщин от влияния жестокости нашего мира. Женщина должна быть "чистой" — пресловутые три "К": Kinder, Küche, Kirche (дети, кухня, церковь).

Мой прадед, воспитанный немецкими колонистами, тоже так рассуждал, и всю свою жизнь не разрешал жене делать грязную работу. Одним из уроков, который преподал ему старый немец, было мытье унитазов. "Смотри, — сказал он, засучив рукава, — и учись! Ты мужчина и должен уметь делать грязную работу. Женщине к ней притрагиваться нельзя". Правда, происходило это давно, в конце 19-го века в Крыму.

Тождественен ли серьезный, условно мужской, бизнес мытью унитазов? "Загрязняет" ли он не руки, но сознание женщины? Что значит "выбрать бизнес"? Денег у мужа попросить? "Милый, а не открыл бы ты мне ресторан, а то сидеть дома надоело".

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И вообще, чем ресторан или салон красоты не бизнес? Да такой же бизнес, как и все остальные. И суть его та же — зарабатывать. И если этот бизнес преуспел, то только потому, что владелец его каждый день рискует. И борется — с конкурентами, с рыночными вызовами, с кассовыми разрывами, с диверсиями изнутри и с наружи, а не скрывается от профдеформации.

Если совсем просто, то человек этот — боец. И рынку и миру наплевать, мужчина он или женщина. Правила одни для всех. Что для ресторана, что для банка, что для завода, что для ателье по ремонту одежды.

Но тогда получается, женщине не "спастись" ни рестораном, ни салоном красоты. И единственный шанс для нее оставаться женщиной "настоящей" — быть никем. Ничего не делать и ничего не иметь.

Но откуда же тогда возьмутся новые Гертруды Стайн и Амелии Эрхарт? Нужны ли они миру?

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У меня есть одна знакомая. Когда-то ей пророчили блестящую карьеру в банке. Но она вышла замуж, родила ребенка, потом еще одного. Хотела выйти из декрета как можно быстрее, но каждый раз, когда она находила няню, ее, в общем-то, любящий муж превращался в манипулятора и, вспоминая свое детство и собственную, почти круглосуточно работающую мать, говорил: "Бизнес делает женщину жесткой, и вообще я так люблю твой борщ! А дети? О них ты подумала?".

Сейчас у них уже четверо детей. Она окончательно уволилась из банка. Недавно мы встретились в одной компании. Один бокал вина, второй, третий и она расплакалась. От несчастной жизни. От жизни в навязанной ей роли.

А вы говорите, Афганистан. Там хоть честно расставлены точки над і. Здесь же "хиджаб" — невидимый. История про "знай свое место", завернутая в благие намерения.

Я совсем не феминистка. И эти вечные разборы тем гендерного неравенства и сексизма всегда были от меня далеки. И еще вчера я не понимала, как можно обсуждать, предлагали ли тебе секс в обмен на сделку или отказывали ли в позиции в пользу "того парня", вместо того, чтобы говорить о том, в чем ты действительно крута.

А вот теперь вижу, что гендерное неравенство существует — в самой возможности у каких-то людей обесценивать выбор Человека, хоть он в данном случае и женщина (это ирония, если что) и обнулять все, что ею сделано, нелепым предположением, что она "кормит своих детей дерьмом".

Ну и вряд ли это сожаление об утерянной женственности объективно. Женственность, как и все остальное, теряется по другой, в целом, банальной причине — от глупости. А еще от лени.

И бизнес здесь совершенно ни при чем.

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