Полюби себя такой, какая ты есть. Почему не обязательно быть идеальной

Раньше я думала, что для того, чтобы тебя любили, нужно быть идеальной во всех смыслах.

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В школе — отличницей, не курить в подворотнях, не пить, заниматься спортом, работать с 15-ти лет, все успевать, уметь за себя постоять. Дома, чтобы идеальный порядок. Парней к себе не водить, в институт на лекции — не опаздывать. Уметь готовить хотя бы блюд десять.

Быть идеальной женой и идеальной мамой. После родов быстро восстанавливаться и скидывать вес. За собой всегда следить: маникюр, педикюр, депиляция, массаж, покраска волос, зал четыре раза в неделю, правильное питание без мучного и сладкого.

А потом, лет пять назад, меня осенило — идеальных людей не бывает. Да, и на фоне тебя идеальной, другие неидеальные люди чувствуют себя ущербно. Зачем этот искусственный разрыв?

И я поняла, что не так уж и обязательно быть идеальной. И не надо этого требовать от окружающих. Ты просто принимаешь их и себя такими, как они есть, или не принимаешь. Нотации, замечания — не нужны. Мы же не в школе. Надо просто быть собой.

Где-то может, и съесть шоколадку на ночь или выкурить кальян, если хочется. Не сделать пару раз за год уроки с детьми, потому что в выходные улетали или уезжали срочно, зато у нас эмоций на месяц вперед, бог с теми уроками. И все-таки пойти и купить себе то платье, мимо которого и ходишь две недели. И пенал купить ребенку с монстрами, потому что он хочет именно такой. И не докапываться — почему именно такой, а не другой?

Не нужно верить тем, кто тебе говорит, что надо то, и надо это, а чтобы тебя любили, нужно держать планку четыре минуты, быть тихой и всегда улыбаться на фотках, похудеть или поправиться, перекраситься, накраситься.

Важно

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Это фигня все. Нужно быть собой. Для себя быть в форме и заниматься спортом, если хочется, для себя ЗОЖ и читмил. Для себя учить немецкий/французский и читать 5 книг в месяц. И для себя краситься в блондинку.

Часто, когда вам говорят "надо", то имеют ввиду такую формулировку: "Если будешь так делать, то будет хорошо для тебя". А все для тебя хотят только хорошего.

А важно прислушаться к себе. И вместо слова "надо" подставить синоним "полезно". Потому что если это для тебя бесполезно, то тебе это и не надо.

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