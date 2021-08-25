Незаметная роскошь. Почему быть модным в 21 веке — это не про одежду

Уроки street&lifestyle от модниц LA.

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Все шанели, лораны и гуччи оставьте стоящим в очереди китайцам и "русским". Это для них важно окружать себя символами недавно приобретенного статуса.

Вам же нужно овладеть искусством демонстрации высшего порядка — умудриться одеться с философией и в пять раз дороже, но так, чтобы это было заметно лишь немногим.

Джинсы, желательно подранные — ключевой элемент вашей одежды (это же очень демократично!) Но вы небрежно подворачиваете край, чтобы "случайно" показать, что сшиты они из японского селвидж-денима. Вместо пояса — радужный платок из китайского креп-шелка в знак толерантности к сексуальным меньшинствам.

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Девственно белая майка за немыслимые деньги, но не дай бог упоминание бренда! На ногах — кедасы Golden Goose, как можно более состаренные, из лимитированной серии.

На сгибе локтя вы тащите огромную Birkin Pre-owned сто пятнадцатого года выпуска из кожи рептилии. И это единственная "явно-брендовая" вещь на вас. Но и то, только потому, что вы ее не покупали (как можно, такой пафос?!)

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Она досталась вам в наследство от вашей "русской прабабушки — политической эмигрантки". Вы вынуждены носить ее дабы чтить память покойной.

Но она очень удобная! В нее с легкостью влезает ваш MacBook-Pro с 16-й диагональю, старый выцветший бикини с отрезанной биркой YSL, зонт и упаковка корма для чаек.

На другом плече — элегантно с него съезжающий свернутый в трубочку ротанговый коврик для аэробики ручной работы, с вашими инициалами на тканевой кромке из конопли, как бы говорящий, что спорт в вашей жизни неотъемлемая ее часть.

Забудьте про бриллианты — жлобство и дурной вкус. В ваших ушах позвякивают медные серьги, инкрустированные обломками панциря умершей своей смертью черепахи и изготовленные по индивидуальному заказу отшельницей из Бруклина, сбежавшей от капитализма и поселившейся на острове Мауи еще в конце 90-х.

Да, кстати, быть модным в 21 веке — это не про одежду. Это про то, что человека ценят как личность, а его голос слышат. Поэтому каждое утро вы рассказываете своим пятистам тысячам подписчиков в инстаграме и такому же количеству фолловеров в твиттере, как сделать свое питание полезным.

Но не даете советов (это не модно в нашем свободном от влияний мире!)

Вы снимаете нативные сторис о здоровых завтраках из своей пустынной мегакухни в стиле loft, которую можно спокойно разделить на три четырехкомнатные квартиры (главная ценность — не убранство, а пространство).

Все продукты — исключительно "органика". Цельнозерновой хлеб, мясо коровы, свободно пасущейся на лугах дикого Запада, нефильтрованный фруктовый сок и нерафинированный сахар, овощи с Hollywood Farmers Market, которые специально для вас выращивает знакомый фермер — все простое, но знатоки в курсе: это все в три раза дороже, чем в ближайшем супермаркете.

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Представили себя в такой эко-системе? — отлично. Теперь вы в тренде.

Одеты совсем не модно, но стильно.

Без пафоса, но с тщательно скрытой претензией.

Демократично, но безжалостно по отношению к статусной инверсии.

Самое время выпить безлактозного капучино из крафтового стаканчика на террасе Urth Caffé.

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