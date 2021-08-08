Тренды, которые всегда на вас. Подбираем украшения под свой характер, стиль и образ жизни

Украшения — естественное и эффектное дополнение любого образа. Без них аутфиты получаются пресноватыми и лишенными характера. Поэтому иметь в арсенале несколько универсальных и любимых вами украшений полезно для персонального стиля.

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Давайте сначала определимся, какие украшения можно считать базовыми, а какие трендовыми.

[ + – ] Иметь в арсенале несколько универсальных и любимых вами украшений полезно для персонального стиля.

Базовые украшения — те, которые вы можете надеть к любому образу, они будут уместны и дополнят образ. Например, лаконичный браслет, кольца без крупных камней, небольшие и средние по размеру серьги. Дизайн этих украшений может быть как лаконичным, так и более сложным. Эти украшения вы подбираете себе сами, под свой характер, стиль и образ жизни.

Они остаются актуальными в течении многих лет. Поэтому база у вас и у вашей подруги будет сильно отличаться.

[ + – ] Базовые украшения — те, которые вы можете надеть к любому образу

Трендовые украшения — те, которые модны и популярны прямо сейчас. Их носят самые модные девушки, музыканты, инфлюэнсеры и все, кто хочет показать, что разбирается в моде. Эти украшения входят и выходят из моды также быстро, как трендовая одежда.

Понять, что украшение трендовое можно по тому, как быстро его версии появятся во всех масс-маркет магазинах.

[ + – ] Трендовые украшения — те, которые модны и популярны прямо сейчас

Для того, чтобы собрать свою ювелирную базу, необходимо определиться какую роль в ваших образах будут играть украшения. После этого определите бюджет на покупки, сходите на примерку в магазины и шоу-румы, чтобы понять какие модели получают наибольший отклик у вас.

Начать можно с одного украшения на шею, пары серег и нескольких колец. Возможно, вам больше по душе винтажные брошки и именно они станут основой вашего гардероба. Не обязательно выбирать дорогие украшения, качественная бижутерия тоже подходит в качестве базы.

Со временем, вы поймете какие украшения стали любимыми, что хочется добавить, что убрать. К хорошей базе легко добавлять трендовые украшения, не теряя свой стиль.