Жизнь с нуля. Как собрать базовый гардероб в сложных условиях

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В Европе стремительно теплеет и возникает вопрос: что делать с гардеробом, что купить и где именно.

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Сейчас я предлагаю клиентам собрать функциональную капсулу в соответствии с новыми условиями. Начинаем с базы: 10-12 вещей, безупречно комбинирующихся между собой. Выбирать их стиль следует учитывая образ жизни. Это работа на дому, офис, встречи или дневные активности с детьми. Кроме этого нужно определиться, сколько сейчас нужно обуви: одна универсальная пара или все же несколько. Можно обойтись только городскими кроссовками или нужно что-то еще? То же касается сумки.

После определения функционала переходим к планированию количества. Идеально, когда на один низ (брюки, джинсы, юбка) приходится 5-6 топов (футболки, свитера, худи и т.п.). При формировании базы выбирайте простые цвета и ткани без принтов. Если вам нужны вещи, поддерживающие эмоциональное состояние, например, яркое платье, сделайте их своей базой.

Для шопинга в условиях ограниченного бюджета следует выбирать масс-маркет магазины и аутлет-мультибренды. Такие сети очень развиты в Европе, в них собраны остатки коллекций прошлых сезонов многих брендов разных ценовых категорий. Впрочем, у них можно найти настоящие сокровища. Если же бюджет позволяет выбирать привычные бренды, шопинг можно производить в больших ТЦ или онлайн.

Многие украинские бренды стали делать отправления за границу и вы можете выбрать базу у своих, поддержав бизнес и ВСУ.

Расскажу, как я собрала самое необходимое: я встретила войну в отпуске с чемоданом купальников, без теплой одежды. Поэтому, прежде всего, я купила теплый свитер и джинсы. После этого подобрала несколько домашних вещей и многофункциональные леггинсы, для дома, прогулок, спорта. В конце концов, купила жакет, потому что поняла, что без этого элемента мои образы не складываются в единую картинку. В холодную погоду я выбираю многослойность, которую заканчиваю тем же жакетом.